Idoso morre no hospital após acidente entre carro e carreta na rodovia

José Carlos Souza Rodrigues Junot, 89, morreu após bater o carro que dirigia de frente com uma carreta no fim da tarde deste sábado (21), em um trecho da BR-158, em Paranaíba, a aproximadamente 407 quilômetros de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima havia saído de um posto de combustíveis e acessou a rodovia sentido a cidade de Cassilândia, onde havia uma fila de veículos.

O condutor do caminhão seguia de Paranaíba a Cassilândia e realizou uma manobra para evitar a colisão, jogando o veículo para o acostamento. No entanto, José jogou para o mesmo lado, batendo de frente com o caminhão.

A vítima foi socorrida em estado grave. Foram realizadas massagens cardíacas e ventilações. Foi também necessário a uso de um DEA (Desfibrilador Externo Automático), após a reanimação a vítima foi transportada até a Santa Casa de nossa cidade, mas não resistiu e morreu.