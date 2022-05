Sertanejo Zé Neto pede desculpas após criticar Anitta e Rouanet

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, voltou a mandar indiretas direcionadas a Anitta. Desta vez, ele aproveitou parte de apresentação na 56ª Expoagro, em Dourados, na madrugada de sexta-feira (20).

No dia seguinte, Zé se arrependeu e postou um vídeo nos stories do seu Instagram pedindo desculpas e rechaçando mensagens de ódio que circularam após seu ataque à cantora Anitta e à Lei Rouanet.

“Nunca, pela vida dos meus filhos, a nossa intenção foi incitar ódio. A gente quis expressar o lado de quem vive do agro, da roça. Peço desculpa a quem entendeu errado”, afirmou, em vídeo postado ao redor das 6h da manhã de sábado.

Durante um show na semana passada, ele havia feito um discurso defendendo que quem pagava o cachê da dupla era o povo, não auxílio do governo.

“Estamos aqui em Sorriso, Mato Grosso, um dos estados que sustentou [sic] o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas que não dependem de Lei Rouanet. Nós não precisamos fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou não”, afirmou, em referência à tatuagem íntima de Anitta.

“Queria repreender todo tipo de ódio que está sendo construído por causa de uma expressão errada que eu fiz. Me desculpem as pessoas que se sentiram ofendidas”, disse o cantor no vídeo deste sábado. “Obrigado às pessoas que me apoiaram. Mas não apoio nenhum tipo de ódio. Não estou atrás de engajamento, só estou atrás de paz.”

Com informações da Folhapress