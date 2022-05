Oposição vence na Austrália, e conservadores deixarão poder após 9 anos

O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, reconheceu neste sábado (21) a vitória do Partido Trabalhista, de oposição, nas eleições gerais do país. Horas antes, projeções da mídia local já indicavam que Anthony Albanese, 59, deverá se tornar o próximo premiê.

Morrison, assim, fracassa em sua tentativa de conquistar um quarto mandato consecutivo para a Coalizão Liberal, de centro-direita, e encerra nove anos de período dos conservadores no poder. Os governistas tiveram um resultado ruim principalmente na região oeste do país e em regiões urbanas mais ricas.

Até a publicação deste texto não estava claro se os trabalhistas, de centro-esquerda, obterão a maioria absoluta das 151 cadeiras no Parlamento ou se precisarão formar uma aliança com partidos menores. Com 60% dos votos apurados, a coalizão de Albanese tinha 72 assentos, contra 55 da de Morrison e 11 dos Verdes, segundo a emissora ABC. Outros 13 postos estavam indefinidos, e a apuração pode demorar por causa de votos enviados pelo correio, que atingiram um volume recorde neste pleito.

“[O Partido] Trabalhista precisa de 76 assentos para governar. Há 11 membros independentes, cuja maioria apoia ação contra as mudanças climáticas”, disse o analista Antony Green. “Se os trabalhistas não conseguirem maioria, podem conversar com os Verdes ou com os independentes”.

Mesmo com a indefinição, Morrison, 54, disse a apoiadores em Sydney que telefonou ao rival trabalhista e o parabenizou pela vitória. “Nosso governo entrega esse país em uma posição mais forte do que quando o recebemos”, disse o atual premiê, no poder desde 2018.

Albanese, por sua vez, afirmou que pretende unir o país e, a jornalistas, destacou o compromisso ambiental ao falar em “encerrar as guerras climáticas”.

“Estou pronto para servir. Acho que as pessoas querem estar juntas, procurar por interesses comuns. Elas estão cansadas da divisão, o que elas querem é se unir enquanto nação e eu pretendo liderar esse processo”, afirmou.

A apoiadores o político de ascendência italiana destacou ainda que se sentia honrado em representar um voto por mudança. “Podemos tirar vantagem dessa oportunidade para que a Austrália se converta em uma superpotência da energia renovável.”

O líder dos Verdes, que devem ser a terceira maior força no Parlamento, indicou a disposição de formar uma aliança. “Queremos trabalhar com o [Partido] Trabalhista para enfrentar a grande crise que estamos vivendo. Nossa prioridade é um governo progressista, eficaz e estável”, afirmou Adam Bandt.

O premiê britânico, Boris Johnson, também parabenizou Albanese. Além dos 151 deputados, a eleição deve renovar 40 dos 76 senadores. O voto na Austrália é obrigatório.

O virtual futuro premiê disse ainda que espera assumir logo, para que possa comparecer a uma reunião do chamado Quad -grupo que reúne Austrália, EUA, Japão e Índia e tem como objetivo principal conter a presença chinesa na região do Indo-Pacífico- programada para a terça-feira (24) em Tóquio. Ele ainda prometeu criar uma comissão anticorrupção e garantir reconhecimento constitucional e representação parlamentar para os povos aborígenes.

