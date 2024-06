Idoso leva dois tiros durante assalto no Bairro Iracy Coelho

Idoso de 71 anos, que não teve o nome divulgado, foi socorrido em estado grave após ser atingido por dois tiros, um no ombro e a outro que pegou de raspão na bochecha, durante um assalto no Bairro Iracy Coelho Netto, em Campo Grande, na tarde desta segunda-feira (3).

Segundo informações preliminares, a vítima estava em frente de casa quando foi abordada por dois homens a pé. De acordo com a PM, o idoso e a esposa foram levados para dentro da casa e então, o homem foi baleado.

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou até o endereço, ele estava perdendo a consciência e precisou ser intubado ainda na ambulância. O idoso foi levado para atendimento médico na Santa Casa. A princípio, a bala ficou alojada no ombro da vítima.

Equipes do BPChoque (Batalhão de Choque) estão realizando diligências para encontrar os autores.

