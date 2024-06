Copa cidade de Futsal começa com evento de abertura hoje em Naviraí

Na noite desta segunda-feira(03) será aberta, a 12ª Copa Cidade de Futsal Adulto Masculino e a 11ª Copa Cidade de Futsal Adulto Feminino. Ambas acontecem no Centro Poliesportivo Manoel Pulquério Garcia, com ínicio da solenidade de abertura às 19 horas.

A 12ª Copa Cidade de Futsal Adulto Masculino conta com a participação de 34 equipes, todas de Naviraí, divididas em oito grupos. Já a 11ª Copa Cidade de Futsal Adulto Feminino terá a participação de nove equipes, divididas em dois grupos, com equipes de Naviraí, Itaquiraí, Juti e Iguatemi.

Após a solenidade de abertura, a rodada inicial terá um jogo masculino e outro feminino. Às 19:30min, Titãs FC x Agro Kamitani jogam pela categoria feminina, e em seguida, às 20h30min, Stefanello FC x Copasul Futsal jogam pela categoria masculina.

As equipes participantes devem maracar presença no evento com no mínimo cinco atletas, conforme o regulamento da copa. As equipes que não comparecerem perderão dois pontos, e as que comparecerem com número inferior a cinco atletas perderão um ponto na classificação geral.

O evento é apoiado pela Prefeitura de Naviraí, por meio da GEREL – Gerência de Esportes e Lazer.

