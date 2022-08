VÍDEO: Vendaval tomba veículos e destrói galpão em MS

O temporal que atingiu Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas gerou diversos estragos pelo Estado. Em São Gabriel do Oeste, um vendaval tombou veículos na BR-163, altura do quilômetro 630, e destruiu um armazém de grãos.

Com a força do vento pelo menos duas carretas tombaram, gerando a interdição parcial da pista e o fluxo foi controlado pela concessionária da rodovia. Um silo de grãos ficou completamente retorcido espalhando parte dos grãos pelo chão.

Apesar dos prejuízos, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) esclareceu que não houve feridos. O temporal também causou danos em imóveis e fazendas da região, casas foram destelhadas, árvores derrubadas e a rede elétrica foi danificada.

Alerta de tempestade

Na manhã de ontem (8) o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta de tempestade para os 79 municípios do Estado. A previsão vale essa terça-feira (9), e indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou até 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60- 100 km/h) e queda de granizo.

A tempestade vem acompanhada de uma nova frente fria que ganha força a partir de hoje, as mínimas previstas são de 12ºC em Campo Grande, 9ºC em Ponta Porã, 10°C em Paranhos, 11ºC em Dourados e Amambai, 12ºC em Eldorado, Itaquiraí e Porto Murtinho, e 14ºC em Corumbá.

Conforme o alerta, também existe risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e de alagamentos.

Para evitar incidentes, a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

