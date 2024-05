Idosa morre após ser atingida por tambor em briga em Amambai

O mês de maio começou com um crime que chocou a cidade de Amambai, localizada a 351 km de Campo Grande. Rosalina Gomes da Silva, de 62 anos, morreu após ser atingida por um tambor durante uma briga em uma conveniência, na noite desta quarta-feira (1º). O incidente também deixou ferido um militar do Exército Brasileiro, envolvido na confusão.

Segundo relatos registrados pela polícia, a confusão teve início enquanto os envolvidos estavam na conveniência, situada na região central da cidade. Rosalina, ao presenciar seu filho sendo agredido, tentou intervir em sua defesa, mas acabou sendo atacada e, em um momento de desespero, usou um canivete para se proteger, desferindo golpes contra os envolvidos.

O militar, alvo dos ataques de Rosalina, afirmou que agiu em legítima defesa ao pegar um tambor grande de lixo e arremessá-lo contra a idosa, que foi atingida e caiu ao chão. Apesar dos esforços da nora da vítima, que prestou os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros, Rosalina não resistiu aos ferimentos e veio a óbito após ser levada ao hospital regional.

O militar também sofreu ferimentos durante o confronto, sendo socorrido para receber atendimento médico. A polícia apreendeu o canivete e o tambor como evidências do caso, que foi registrado como lesão corporal seguida de morte e segue em investigação pela Polícia Civil.

