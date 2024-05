Polícia Civil realiza operação para recuperar celulares furtados e roubados em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio do Núcleo de Análise de Crimes praticados através de Tecnologia de Informação e Comunicação e de Inteligência (NATICI), da 7ª Delegacia está efetuando uma série de ações, para localização de telefones celulares roubados ou furtados na região do Imbirussu, em Campo Grande.

Hoje a unidade conseguiu apreender um celular, avaliado em R$2,9 mil. O aparelho havia sido furtado no di 26 de janeiro de 2024.

Quando a vítima registrou o Boletim de Ocorrência, a vítima informou ter perdido a esperança de recuperar o aparelho, tendo em vista que o local onde ocorreu o crime não possuía imagens de câmeras de monitoramento. No entanto, ela se surpreendeu com a localização e agradeceu aos policiais pela devolução.

De acordo com a vítima, ela comprou o telefone de forma parcelada e quando ele foi subraído, ainda faltavam três parcelas para pagar.

