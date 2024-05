Campo Grande vai liberar vacina da gripe para toda a população com mais de seis meses

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), irá ampliar a oferta da vacina da gripe para todas as pessoas com mais de seis meses de idade. A medida entrará em vigor na quinta-feira (2), a partir das 14h.

O Ministério da Saúde anunciou a ampliação da campanha para todas as faixas etárias. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destacou a importância dessa medida. “A vacinação é essencial para proteger a saúde da população e evitar a propagação, especialmente durante as estações mais frias, quando a incidência da gripe tende a aumentar”.

As doses estarão disponíveis nas mais de 70 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.

Até agora, Campo Grande vacinou aproximadamente 66 mil pessoas, o que representa pouco mais de 16% da população-alvo da campanha, estimada em 360 mil pessoas. O município recebeu aproximadamente 225 mil doses da vacina contra a gripe e terá disponível 160 mil doses para atender toda a população.

As vacinas contra a influenza são trivalentes, produzidas pelo Instituto Butantã e distribuídas para toda a rede pública de saúde. A composição varia anualmente conforme as cepas do vírus predominantes.

Neste ano, as vacinas possuem três tipos de cepas de vírus combinadas: A (H1N1); A (H3N2) e B (linhagem B/Victoria), conforme orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Com Informações do Ministério da Saúde

