Batida em cruzamento sem sinalização causa capotamento na Capital

O Corpo de bombeiros Militar e a Polícia de Trânsito foram acionadas, na tarde desta quinta-feira (22), para atenderem um acidente envolvendo dois veículos, um VW Fox e um Chevrolet Prisma que capotou com o impacto da batida no cruzamento da Rua Vital Brasil com a Rua da pátria, região do bairro Caiçara, em Campo Grande.

Segundo a condutora do Fox, a aposentada Clarice Franco, de 70 anos, ela seguia pela Rua Vital Brasil, só que na esquina do cruzamento foi retirada a placa de pare há, pelo menos sete meses, pela Energisa, segundo os moradores. Além disso, a reportagem verificou a falta de sinalização no asfalto das duas vias.

Sendo assim, a idosa acabou se confundindo, não viu que a parada obrigatória era para ela e avançou mesmo assim com a velocidade reduzida. em seguida, a condutora do Prisma ultrapassou o cruzamento pela Rua da Pátria, instante que atingida no meio pelo Fox.

Com o impacto o Prisma capotou. Por sorte, a condutora do carro da Chevrolet sofreu apenas ferimentos leves no braço e recusou ser atendida pela UR (Unidade de Resgate) dos bombeiros. A outra motorista não se feriu.

De acordo com a moradora do bairro e aposentada Maria Fátima da Silva, 56, este é o 3º acidente que ela viu no no mesmo cruzamento este ano. Teve um caso pior que um carro bateu em um poste enquanto o outro foi parar no portão da vizinha dela. "Se Deus quiser agora vão trazer a sinalização de volta".



Com informações da repórter Mariely Barros