Três dias após matar motociclista e fugir, motorista de caminhão se apresenta

Laurindo Marques Pereira , se apresentou na 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande e confessou que viu o momento em que atropelou e matou, Osmar Aparecido de Oliveira Santana de 28 anos, na última segunda-feira (19), no Jardim Paulista, em Campo Grande.

Em entrevista ao O Estado Online, o delegado adjunto da 4ª DP, Christian Duarte Mollinedo disse que Osmar confessou o crime e como a tipificação do crime é de culposo e o investigado confessou, ele responderá em liberdade.

“Ele se apresentou, após a polícia conseguir, por meio, da investigação, qualificá-lo intima-lo. Ele teve dois dias para, pelo menos, entrar em contato com a polícia, mas isso não aconteceu”, revelou o delegado.

Segundo a polícia o acusado ficou por dez minutos sendo ouvido e confessou que parou o caminhão quadras depois do local e voltou a pé para conferir o que de fato havia acontecido.

“Ele afirmou que ao perceber que algo havia acontecido voltou ao local e quando percebeu a presença do Corpo de Bombeiros e viu os militares tapando o corpo com um lençol branco fugiu e escondeu o caminhão”, disse o adjunto da 4ª DP.

A polícia, Laurindo revelou que pediu a um amigo que deixasse ele guardar o caminhão em um local próximo a Avenida da Capital, na região da Vila Margarida.

“Vamos ouvir o rapaz que permitiu que Osmar guardasse o caminhão e vamos realizar a apreensão do caminhão, porém ele não sabia do motivo”, informou o delegado.

Durante o depoimento de Laurindo na delegacia que fica no bairro Moreninhas ll, a família da vítima acompanhou e ele precisou sair escoltado em viatura da Polícia Civil, segundo o delegado, por segurança, já que os ânimos dos familiares do rapaz morto estavam exaltados.

O caso é tratado a princípio como homicídio culposo e evasão do local. “Talvez ele não esperasse que fosse ser encontrado. Mas a princípio, ele cometeu um crime culposo e não acredito que tenha gravidade para ficar preso preventivamente. Ele tem residência fixa, não tem antecedentes. Foi ouvido e liberado e por medida de segurança teve apoio para sair da delegacia”, destacou o delegado responsável pela investigação.

Relembre o caso

Osmar Aparecido de Oliveira Santana de 28 anos, que conduzia uma moto Honda CB 300, foi encontrado morto no início da tarde desta segunda-feira (19), no cruzamento da Avenida Salgado Filho com a rua Thomás Edson, no Jardim Paulista, em Campo Grande.

Conforme apurado pelo O Estado Online, uma testemunha que pediu para não ser identificada, disse que estava próximo ao local quando escutou um barulho de batida. Ao ir ver o que era, encontrou o motociclista caído ao chão e ‘aparentemente sem vida’.

De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança da região, colhidas pelos policiais, indicam que, um caminhão seguia pela Rua Thomás Edson e possivelmente furou a preferencial. Já a vítima descia a Avenida Salgado filho. Nas imagens, segundo a polícia, é possível perceber que o condutor da moto ainda tentou frear, mas se desequilibrou e caiu na pista.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local. O Corpo de Bombeiros Militar também chegou ser acionada e o médico da viatura que constatou o óbito.

As causas da morte ainda serão apuradas, pois não há informações sobre a possível dinâmica do acidente que matou o motociclista.