Guerra entre facções resulta na morte de funcionária de boate

Uma funcionária da boate em Sonora, Mato Grosso do Sul, morreu após ser atingida por um tiro no tórax enquanto trabalhava na madrugada do último domingo (15). Os principais suspeitos são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, que tinham como alvo um rival do PCC (Primeiro Comando da Capital). A jovem é a 7ª vítima, desde o início do ano.

A boate está localizada na região central de Sonora, município onde uma guerra de facções em busca do domínio do tráfico de drogas está em curso. O local estava lotado quando dois indivíduos passaram em frente ao estabelecimento em uma motocicleta.

A dupla efetuou diversos tiros contra a boate, causando tumulto e levando os seguranças a orientarem os clientes a se abaixarem. Acreditando que os atiradores haviam ido embora, uma funcionária se levantou, momento em que a dupla passou atirando novamente. Um dos tiros atravessou a porta e atingiu o tórax da vítima, de 18 anos, que morreu no local.

Foram recolhidas 13 cápsulas de pistola calibre 380 na frente da boate. Até o momento, cinco pessoas foram detidas sob suspeita de oferecer apoio logístico aos atiradores. As informações indicam que o verdadeiro alvo, um integrante do PCC, estava na boate no momento do ataque.

