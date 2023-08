HRMS enfrenta escassez de estoque no dia Mundial de Doação de Leite Humano

O banco de leite humano do hospital regional de mato grosso do sul (HRMS) esta enfrentando um estoque baixo nesta semana, coincidindo com a data que marca o Dia Mundial de Doação de Leite Humano nesta sexta-feira (19).

Atualmente, o banco dispõe de apenas cerca de 7 litros de leite pasteurizado, uma quantidade que seria suficiente para suprir a demanda por apenas um dia, considerando todos os bebes internados.

Segundo a nutricionista e responsável pelo setor de doação de leite, Fernanda Menezes Paraguaçu de Oliveira, no mês passado foram coletados apenas 60 litros de leite. Uma quantidade significativamente inferior ao necessário para atender a demanda mensal de 150 litros. A nutricionista afirma que bebês sem a opção do leite da própria mãe, a segunda melhor opção é a do banco de leite referente as doações

O leite humano contem todos os nutrientes essenciais para o desenvolvimento saudável dos recém-nascidos e é rico em anticorpos que fortalecem o sistema imunológico e previne infecções. Para os bebes prematuros e com baixo peso, o leite humano é ainda mais crucial, pois auxilia no crescimento e na proteção contra doenças graves.

A nutricionista conclui que é crucial que a comunidade se mobilize para aumentar a quantidade de doações, garantindo o bem-estar dos bebês que dependem desse recurso para sobreviverem.

Aqueles que desejam realizar as doações de leite humano podem entrar em contato com o banco de leite pelo número (67) 3378-2715.

