Hemosul segue com baixo estoque e alerta para situação de emergência

O banco de sangue do Hemosul Coordenador, em Campo Grande está novamente com baixo estoque e opera com estoques do tipo O- e O+ em estado de emergência nesta sexta-feira (19). Cabe destacar que o hemocentro é responsável por atender a demanda dos hospitais públicos e privados de todo o Mato Grosso do Sul.

Para manter as doações de sangue e continuar atendendo pacientes e hospitais do Estado, o Hemosul convoca os doadores de sangue a comparecerem na Capital ou nas unidades coletoras do interior. Em Campo Grande, o local abre em tempo integral amanhã (20), das 7h às 17h, recebendo doações de qualquer tipagem.

Na Capital, além do Hemosul Coordenador, as doações também podem ser feitas na Santa Casa e no Hospital Regional. No interior as unidades coletoras funcionam em Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba e Coxim. A rede também possui unidades de armazenamento e distribuição em Aquidauana, Corumbá, Naviraí e Nova Andradina.

Como doar

Para doar basta comparecer à unidade com documentos pessoais, estar bem alimentado e bem de saúde. Também é necessário ter entre 16 a 69 anos e pesar 51 kg ou mais. O Hemosul também reforça que doenças respiratórias deixam o doador inapto enquanto estiver doente. Além disso, é importante observar o intervalo necessário para doadores que tenham sido vacinados contra a Covid-19. Para a vacina CoronaVac, o intervalo é de 48 horas, enquanto para as vacinas Astrazeneca, Pfizer e Janssen, é necessário aguardar 7 dias. Para quem testou positivo para a doença, é preciso esperar no mínimo 30 dias para voltar a doar sangue.

Homens podem doar sangue até quatro vezes por ano, com um intervalo mínimo de dois meses entre as doações. Já as mulheres podem doar até três vezes por ano, respeitando um intervalo mínimo de três meses entre as doações.

De acordo com a Lei nº 1.075, doenças como diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose e câncer, assim como portadores de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue como Doença de Chagas, Hepatite, AIDS, Sífilis são inaptos a doarem. Em caso de gripe ou crise alérgica deve-se esperar sete dias após o desaparecimento dos sintomas para doar sangue.

Serviço

O Hemosul Coordenador está localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304. Os telefones para contato são (67) 3312-1517 e 99298-6316 (WhatsApp).

Campo Grande conta com duas unidades de coleta diárias; Confira os endereços e horários:

Hemosul Coordenador

Av. Fernando Correa da Costa, 1304, Centro – Campo Grande/MS

Fones: 3312-1517 e (67) 99298-6316 whatsapp – Atendimento ao Doador

(67) 3312-1516 / 3312-1529 – Agendamento de Campanhas

Segunda à Sexta: 7h às 17h

Sábado: 7h às 12h

Hemosul Santa Casa

Rua Rui Barbosa, 3633, Centro – Campo Grande/MS

Fones: (67) 3322-4135 / (67) 99273-7356 whatsapp

Segunda à Sexta: 7h às 12h

Com informações das repórteres Amanda Ferreira e Lethycia Anjos.