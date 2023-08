Aos 59 anos, morre o baixista do The Smiths, Andy Rourke

O renomado baixista da banda de rock The Smiths, Andy Rourke, faleceu aos 59 anos devido a complicações causada por um câncer no pâncreas. A triste notícia foi divulgada nesta sexta-feira (19) por Johnny Marr, ex guitarrista do grupo britânico nos anos 80.

Marr compartilhou em suas redes sociais, uma série de fotos com diversas memórias em que ele e Rourke aparecem juntos nos palcos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Johnny Marr (@johnnymarrgram)



Segundo ele, a amizade entre os dois iniciou em 1975, durante a época escolar. Eles eram melhores amigos e dividam tudo que possuíam. Além de Andy Rourke e Johnny Marr, a lendária banda inglesa The Smiths contava com Morrissey Mike Joyce.

Em pouco tempo, o grupo se tornou uma das mais influentes bandas da década de 1980, lançando albuns marcantes como “The Queen is Dead”, “Meat Is Murder” e “Hatful of Hollow”.

Em 1986, e emplacando sucessos como “Heaven Nows I’m Miserable Now”, “There Is a Light That Never Goes Out” e How Soon Is Now?”. Em 1987, abanda decidiu se separar após conflitos entre os integrantes. Após o termino da banda, Andy colaborou com artistas renomados, como The Pretenders, Sinead O’ Connor e Frebass. Sua contribuição para a indústria musical deixará um legado marcado pelo cenário artístico.

