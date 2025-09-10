Homem é preso ao tentar levar carreta roubada para o Paraguai

Abordagem ocorreu na MS-162 e resultou na recuperação do veículo e prisão do condutor

Um homem de 29 anos foi preso na noite desta terça-feira (9) ao ser flagrado transportando uma carreta roubada em direção à fronteira com o Paraguai. A vítima, que estava mantida em cárcere privado em Uberlândia (MG), foi libertada na manhã seguinte.

A abordagem foi feita por policiais do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), por volta das 23h, durante fiscalização na MS-162, em Maracaju. O homem dirigia um caminhão Scania/G380, de cor preta, e afirmou inicialmente ter sido contratado em Uberlândia para levar o veículo até a fronteira.

Durante a revista, os policiais encontraram um celular com o nome do proprietário do caminhão. Após checagens junto à agência de inteligência do BPMRv e contato com a Polícia Militar de Minas Gerais, foi constatado que o relato do condutor era falso e que o proprietário estava em cárcere privado.

A vítima foi libertada ainda na manhã desta quarta-feira (10). O condutor, que tentava levar a carreta para o Paraguai, foi preso em flagrante. O veículo foi recuperado e encaminhado à delegacia para restituição ao dono.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram