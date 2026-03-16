Endividados com bancos têm até 31 de março para renegociar dívidas com condições especiais

Mutirão nacional permite negociar cartão de crédito, cheque especial e empréstimos em atraso

Consumidores com dívidas em atraso com bancos e financeiras têm até o dia 31 de março para renegociar os débitos com condições especiais oferecidas durante o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira.

A campanha é organizada pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos), entidade que representa os bancos no país.

Durante o mutirão, podem ser oferecidas vantagens como aumento do prazo para pagamento, redução de juros, mudança nas condições do contrato ou troca por uma linha de crédito com taxas menores.

É possível negociar dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outros tipos de empréstimos que estejam em atraso. As condições variam conforme a política de cada instituição financeira.

Não podem ser incluídas dívidas que tenham bens dados como garantia — como carros, motos ou imóveis — nem débitos que já estejam prescritos.

A negociação pode ser feita diretamente nos canais oficiais do banco ou da financeira. Outra opção é utilizar o portal Consumidor.gov.br, acessado com conta Gov.br nível prata ou ouro.

Na página da campanha, há orientações sobre como participar e um vídeo explicando o passo a passo para acessar o sistema, localizar a instituição credora e registrar o pedido de negociação.

Ao procurar o banco, o consumidor deve informar qual dívida deseja renegociar e perguntar quais são as condições disponíveis. Se concordar com a proposta, o acordo é formalizado. Caso não aceite, pode apresentar contrapropostas até chegar a um valor que caiba no orçamento.

Para saber se há dívidas em aberto, também é possível consultar o sistema Registrato, do Banco Central do Brasil. A ferramenta permite acessar o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR), que reúne informações sobre débitos vinculados ao CPF junto às instituições financeiras.

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