Mostra do Sesc leva teatro e circo gratuitos a Campo Grande na próxima semana

Programação ocorre de 25 a 28 de março no Sesc Teatro Prosa em celebração às artes cênicas

Em celebração ao Dia Mundial do Teatro e ao Dia Nacional do Circo, o Sesc MS realiza, na próxima semana, de 25 a 28 de março de 2026, a segunda edição da Prosa – Mostra Sesc de Teatro e Circo. A programação acontece no Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande, com entrada gratuita.

A abertura será na quarta-feira (25), às 19h, com “Mentis Prodigium”, espetáculo de mentalismo idealizado e apresentado por Rick Thibau, artista de Mato Grosso do Sul. A proposta aposta na interação com o público e em experimentos que transitam entre o real e o imaginário.

Na quinta-feira (26), também às 19h, será apresentado “Idade é um sentimento”, com Gabriela Munhoz e Paola Kirst, sob direção de Camila Bauer, do Rio Grande do Sul. Inédito no Brasil, o espetáculo parte de texto premiado da autora Haley McGee e propõe reflexões sobre tempo, escolhas e trajetórias de vida.

A programação segue na sexta-feira (27), às 19h, com “Eyja: primeira parte, a ilha”, da Multifoco Cia de Teatro, do Rio de Janeiro. A montagem combina teatro e circo em uma narrativa sensorial marcada por acrobacias, música e recursos de acessibilidade, como audiodescrição integrada à cena.

O encerramento ocorre no sábado (28), às 16h, com “Alma”, espetáculo da mesma companhia, que acompanha a trajetória de uma mulher em busca de reconexão consigo mesma em meio à rotina acelerada, abordando temas como identidade e presença.

Os ingressos são gratuitos e estarão disponíveis para retirada pela plataforma Sympla.

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