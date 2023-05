Horóscopo do dia: Previsão para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Segundona chegando com novos horizontes e boas promessas para os seus interesses pessoais e profissionais, arianjo! Hoje a vontade de ir mais longe vai dar as cartas e você pode aprender muito através das suas experiências. As melhores oportunidades devem surgir pela manhã e quem procura emprego pode ter boas notícias. Estudos, provas e concursos também estarão favorecidos nesse período. À tarde, imprevistos, atrasos e distrações podem azedar o astral, mas Júpiter levanta seu humor e dá confiança de sobra pra você virar o jogo a seu favor. Os assuntos do coração não ficam tão firmes e desencontros podem marcar as paqueras. Com o love, convém superar de vez velhas mágoas para se entenderem melhor.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Segundona braba pela frente e você está como, meu docinho de cajá? Na maior disposição pra vencer obstáculos e se relacionar numa boa com todos. Sua desenvoltura fica em alta a manhã todinha e você pode selar boas parcerias. Mas o astral dá uma guinada à tarde e convém ligar o radarzinho! Há risco de enfrentar bagacinhas com adversários, concorrentes e topar com contrariedades na carreira. Ainda bem que amigos e pessoas de confiança estarão do seu lado e podem dar bons conselhos. Na paixão, sua seducência fica on e você pode impressionar alguém envolvente à noite, mas vá devagar e avalie direito o que quer. Com o mozão, convém controlar a possessividade e ter mais jeitinho ou pode rolar treta.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

A semana começa com bons estímulos no trabalho e você terá gás de sobra para se destacar, além de motivar as pessoas à sua volta. Vai marcar pontos importantes com seu jeito dedicado e sua boa vontade para cooperar. Aproveite o período da manhã para agilizar suas atividades e colocar tudo em ordem no serviço. Pena que o clima fica meio tumultuado à tarde e será preciso mais determinação para não deixar imprevistos e atrasos afetarem sua disposição e seu rendimento. À noite, Vênus segue ativando seu charme na paquera, mas instabilidades vão surgir e também podem atingir quem tem romance firme. Controle o lado canceridrama, tenha mais firmeza pra vencer perrengues e evite alimentar sofrência, bebê!

Leão (de 22/7 a 22/8)

O fds acabou e é hora de pegar firme nas responsabilidades, leãozinho! Trabalho será o assunto principal neste início de semana, mas você vai contar com sua criatividade, liderança e ideias inventivas para se destacar, ainda mais na parte da manhã. No entanto, terá que dobrar a cautela com os interesses profissionais e não deixar tarefas se acumularem à tarde. Se fizer corpo mole, pode ter que correr contra o relógio para dar conta de tudo. Os assuntos do coração também vão inspirar cuidados e qualquer tretinha que rolar com o crush ou o mozão pode te deixar com a pulga atrás da orelha, bebê! Explore a autoconfiança que herdou do seu signo, confie em seu taco e dê um chega pra lá nas cismas.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Segundou com boas vibes, meu cristalzinho! A Lua reforça sua vitalidade e garante que tudo vai fluir numa boa pela manhã. Além de se valer das suas competências, você saberá se entrosar numa ótima com quem trabalha e convive. Só não descarte contratempos à tarde, quando distrações tendem a tirar seu foco no serviço e confusões podem afetar suas relações. Em compensação, terá todo apoio de parentes para superar problemas e tudo indica que conseguirá se livrar de preocupações antigas. No amor, o dia será de altos e baixos, com momentos estimulantes e outros nem tanto. Seu carisma será um chamariz para a paquera, mas há risco de se iludir com as aparências: não julgue o livro pela capa, bebê!

Libra (de 23/9 a 22/10)

Semana começando com o incentivo do céu para cuidar dos seus interesses e agilizar as suas atividades. Você vai inspirar confiança nos outros e saberá convencer as pessoas com facilidade: bora explorar sua simpatia e seu bom papo, librinha! Seja em casa, seja no ambiente de trabalho, vai interagir numa ótima com todos e terá uma manhã bem produtiva. Já à tarde, não dá pra garantir um astral tão benéfico e convém dar mais atenção à saúde: sua energia tende a oscilar e probleminha reincidente pode voltar a incomodar. O romance fica protegido e não vai faltar sintonia com o love, mas quem está na pista pode enfrentar instabilidades, sobretudo à noite. Diminua as expectativas para não se frustrar.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Querendo acabar com a fila dos boletos e as preocupações, bebê? Então ouça os recados da Lua, pois ela avisa que o momento é oportuno para ir à luta, tirar proveito do seu jeito batalhador e melhorar seus ganhos. Você também terá muita habilidade para pechinchar e lidar com dinheiro na parte da manhã, sinal de que pode se dar bem e sair no lucro. Porém, o clima fica meio zicado à tarde e tretinhas vão mexer com o seu humor. Controle suas reações e evite ser exigente demais para não atrair perrengues com quem convive nem criar torta de climão no amor. À noite, convém reforçar seu jogo de cintura e evitar assuntos delicados com o love. Namoro à distância pode enfrentar desafios – mantenha a calma.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A Lua ilumina seu signo e promete boas energias para alcançar conquistas pessoais e profissionais na parte da manhã. Graças às suas habilidades e talentos, você vai se destacar no trabalho e saberá motivar colegas, chefes e clientes, se atua junto ao público. Já à tarde, probleminhas familiares e assuntos pendentes devem pesar no astral e nem tudo pode fluir do jeito que espera. Não faça rodeios para resolver o que precisa, mas segure a franqueza ou pode magoar os outros. Na paixão, Júpiter turbina seu charme e promete sucesso pleno na paquera. Já se tem uma relação firme é melhor ligar o desconfiômetro: tenha cautela para não tretar com o mozão por causa de ciúme, cobranças e pressões, valeu?

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Seu pique pode estar mais devagar nesta segundona, mas não force a barra nem exija demais de si mesmo, Caprica! Se respeitar seu ritmo e se concentrar nas suas tarefas sem se distrair com outras coisas, vai tirar de letra. Manhã ideal para trabalhos individuais e que possam ser feitos com tranquilidade, pena que o astral dá uma guinada à tarde, deslealdades podem rolar e há risco de confusões e atritos. Em compensação, parente de confiança pode te ajudar a vencer um problema que há tempos vem atazanando. À noite, a Lua entra no seu signo e você vai contar com seus encantos para impressionar o crush que deseja. Porém, altos e baixos estão previstos e mágoas podem aflorar, ainda mais no romance.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A semana começa com vibes estimulantes para realizar seus sonhos, meu cristalzinho! O período da manhã será perfeito para você focar nos seus interesses, realizar objetivos e transformar seus ideais em realidade. Também será o momento certo para aperfeiçoar suas amizades e você pode contar com apoio de pessoas do seu convívio para chegar aonde quer. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas o clima muda à tarde e há risco de se estressar. Controle as finanças com pulso firme, dobre a cautela com gastos e busque um pouco de relax. Na paixão, pode até pintar surpresinha boa ao longo do dia, mas não espere muito à noite. Dê mais importância para o seu bem-estar e evite nutrir ressentimentos, valeu?

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A semana pode até começar puxada, mas você terá confiança e disposição para lidar com o que der e vier, minha consagrada! Pode angariar apoios importantes na vida profissional e marcar pontos com a chefia ao mostrar suas habilidades e talentos. Sua estrela vai brilhar no trabalho, mas tome cuidado com a concorrência no período da tarde e não confie em todo mundo – pode ter gente querendo puxar seu tapete. Por outro lado, há chance de receber Pix ou ótimas notícias sobre recurso que aguarda. Na paquera, saberá chamar atenção do crush, mas é melhor deixar as coisas amadurecerem naturalmente: não cante vitória antes da hora! Altos e baixos vão rondar o romance e convém ser mais paciente com o xodó.