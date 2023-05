Homem é atingindo por tiros após discussão em bar na Capital

Um jovem de 29 anos, está internado em estado grave na Santa Casa de Campo Grande, após levar um tiro no abdômen, na madrugada de hoje (8). O caso aconteceu em um estabelecimento, na Vila Moreninhas III, região sul da Capital. O autor não foi localizado pela polícia.

Segundo o registro policial, a vítima estava no bar quando, por volta das 2h30, entrou em discussão com o proprietário do local. Testemunhas relataram que ouviram um disparo de arma de fogo dentro do estabelecimento que atingiu o abdômen da vítima. Houve correria no local, mas clientes depararam com um dos proprietários do estabelecimento com uma arma de fogo em mãos.

Ainda conforme o registro, no meio da correria, o autor dos tiros correu e não foi encontrado. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa de Campo Grande, onde foi constatado a perfuração no abdômen.

O homem está internado no setor de emergência e está sob cuidados médicos por conta da gravidade dos ferimentos. Equipes da Polícia Militar estiveram no local, realizando rondas, mas o autor não foi encontrado.

O caso será investigado.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.