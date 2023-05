Suzano e Famasul vão expandir projetos de geração de renda em Ribas do Rio Pardo

Serão iniciativas de capacitação, especialização e transmissão de conhecimentos para famílias

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, e a Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul) firmaram parceria para ampliar projetos de geração de trabalho e renda no campo, em Ribas do Rio Pardo.

Por meio da assinatura de um termo de cooperação, a empresa e a entidade se comprometem a expandir iniciativas de capacitação, especialização e transmissão de conhecimentos para famílias com aptidão agrícola, nas áreas próximas à construção da nova fábrica da companhia, no município.

Para isso, o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) disponibilizará técnicos agrícolas para atender a novas comunidades da região, tornando mais acessível a adesão aos projetos de geração de trabalho e renda em execução pela Suzano, que já contribui para a qualificação de 87 famílias nos assentamentos Mutum, Avaré e Melodia.

“Essa sinergia de ações possibilitará que as famílias tenham condições de gerar renda e ampliar negócios usando técnicas agrícolas mais eficientes e sustentáveis. Essa iniciativa contribui com o compromisso da empresa de retirar mais de 200 mil pessoas da linha da pobreza nas áreas em que atua, até 2030”, afirma o coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano, Israel Batista Gabriel.

Para o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, parcerias como essa, firmada com a Suzano, são de grande importância para ampliar a abrangência da atuação do Senar, no Mato Grosso do Sul.

“Assim, além da capacitação de mão de obra que oferecemos ao setor florestal, também levamos assistência técnica às comunidades rurais da região de abrangência do empreendimento da Suzano. Trata-se de um grande avanço para a nossa atuação nessa cadeia produtiva tão importante para o Estado e que vem crescendo, a cada ano”, acrescenta.

Outras iniciativas incluem atendimento veterinário de qualidade, melhoramento genético e sanitário para adequação à prática comercial em linha com especificações do Ministério da Agricultura e Pecuária. Ademais, será oferecida capacitação em gestão de negócios no campo, com oficinas de diversificação de canais de comercialização e implantação de projetos de apicultura, no território.

Fortalecimento

Em paralelo à qualificação e profissionalização de agricultores familiares, o acordo também contempla o compromisso de fortalecer associações de agricultores familiares. A Suzano fornecerá apoio para elaboração de regimento interno para adequar a condução das atividades e a relação entre os associados.

A iniciativa inclui ainda facilitação do acesso a diversos canais de comercialização, como a feira agrícola de Água Clara e adesão ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).

Além disso, as famílias terão acesso a inúmeros cursos, oficinas e apoio gerencial, no campo.

“O Senar fornece uma grande variedade de cursos e é o principal formador de mão de obra, no campo. As famílias poderão aprimorar a gestão, a qualidade dos produtos, a diversificação da produção e incrementar o valor agregado dos alimentos cultivados. Na Suzano, acreditamos que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’ e, por isso, essa aliança faz total sentido, para que possamos expandir nossos projetos de geração de renda e emprego na área rural do entorno da nossa nova fábrica”, complementa Israel Batista.

