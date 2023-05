Horóscopo do dia: Previsão para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Mercúrio segue retrógrado e poderia atrapalhar, só que não, bebê! O astro abre o dia em ótimo aspecto com a Lua e garante proteção extra, sobretudo para os seus interesses financeiros. Além de contar com um tino comercial mais apurado, você tem boas chances de carimbar seu passaporte para o progresso com seu desempenho profissional. A chefia estará atenta, pode reconhecer seus méritos e cogitar melhoria salarial – ô glória! Saturno também levanta sua bola hoje, reforçando sua concentração, organização e responsabilidade no serviço. Com tantos interesses em jogo, a vida pessoal pode ficar um pouco de lado, mas, ainda assim não vai faltar estímulo para curtir bons momentos com o crush ou o mozão.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Se depender dos astros, novidades estimulantes vão despontar no seu horizonte e você pode ter um dia de surpresas positivas, alegrias e conquistas, Touro meu consagrado! A vontade de se aperfeiçoar, melhorar de vida e até começar algo diferente será um grande incentivo para você ralar nos estudos, fazer um curso preparatório e dar start nas mudanças que vem desejando há tempos. Hoje sua energia mental fica tinindo e o momento é ideal para ampliar seus conhecimentos: assuntos e pessoas de outros lugares podem trazer aprendizados importantes. No lado amoroso, alguém com mais experiência e vivência pode mexer com os seus sentimentos e tudo indica que vai dar match. Ótimas vibes na relação a dois.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Hoje seu jeito fica mais centrado e você saberá administrar muito bem seu tempo e suas prioridades, minha consagrada! Deve render bastante no trabalho e conseguirá encaminhar numa boa até as tarefas mais complexas ou chatinhas. Pessoas que acumulam experiência podem dar conselhos ou dicas que serão úteis para os seus interesses. Talvez seja preciso lidar com papelada de seguro, contrato, benefício social ou provento de parente, mas você vai se valer da sua inteligência e esperteza para resolver tudo, só procure ter mais discrição e evite abrir o bico. Nos assuntos do coração, seu lado sensuelen se fortalece e a atração física tende a exercer papel decisivo na paquera. Vida a dois mais caliente.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Os relacionamentos vão ocupar lugar de destaque na sua vida, caranguejinha, tanto no aspecto profissional quanto pessoal. Seus contatos vão fluir numa ótima hoje e você vai mostrar toda boa vontade para cooperar com quem convive e trabalha. Terá muita disposição para atuar em equipes, parcerias e somar forças com quem tem interesses semelhantes aos seus. Lua e Mercúrio mandam bons estímulos para seus planos e também favorecem as amizades. Saturno é outro que dá apoio para as suas aspirações e o astro revela que um projeto antigo pode ser desengavetado com sucesso. No amor, o momento é propício para definir a situação com o crush e investir em namoro firme. Clima de união e sintonia com o love.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Saúde será prioridade nesta terça e tudo que você fizer em prol do seu bem-estar deve trazer bons resultados. O período é ideal para intensificar os cuidados com o organismo e caprichar na alimentação, afinal, seu corpo é seu templo, bebê! Não perca a chance de aprender dicas de especialistas e aplicar em sua rotina, assim vai fortalecer sua energia física, mental e emocional. Com sua vitalidade em alta, o trabalho deve fluir de forma ágil, eficiente e quem recebe os louros é você. Há sinal de mais prestígio, progresso e reconhecimento na carreira e o dinheiro virá como decorrência natural. Tá livre na pista? Alguém que encontra sempre pode atiçar seus desejos. Astral mais rotineiro com o mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Um dos signos mais privilegiados pelas vibes astrais de hoje é o seu, virginiangel! A Lua segue linda e poderosa no seu paraíso, forma aspectos super positivos e abre os caminhos para você ter sucesso em tudo o que fizer. No trabalho, seu jeito estará mais versátil, criativo e as ideias vão surgir sem que tenha que se esforçar. O período será de excelente integração com os colegas e todos estarão mais dispostos a cooperar, sinal de que o serviço vai render e vitórias serão alcançadas. As finanças também estão bem servidas, mas as melhores promessas são para o romance e a paquera. Seu charme vai bombar nos contatinhos e a hora de consagrar uma conquista gloriosa é essa – bora que o crush é seu!

Libra (de 23/9 a 22/10)

A Lua troca likes com Mercúrio pela manhã e dá um baita impulso para os seus interesses familiares e financeiros. Você vai contar com disposição para resolver assuntos domésticos e terá bons planos para incrementar seus ganhos, tanto que pode convencer um parente a embarcar numa empreitada contigo. Saturno também manda vibes favoráveis no mesmo período e fortalece a sua perseverança no trabalho: hoje não faltará empenho para colocar seus projetos em prática. Na paixão, talvez não demonstre claramente seu interesse, mas vai esbanjar seducência e pode deixar o crush louco de desejo. No romance, aproveite para revelar suas fantasias mais secretas e dar asas à imaginação na intimidade com o love.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Pode esperar um dia animado nos contatos e produtivo no serviço, meu cristalzinho! Seu poder de comunicação, inteligência e agilidade mental ficam no modo turbo, sinal de que você vai se destacar em conversas, troca de ideias e, além de dar um show de eficiência em suas atividades. Procura emprego? Bora espalhar seu currículo e marcar entrevistas! Lua e Mercúrio deixam seu jeito mais expressivo, antenado e receptivo, garantindo ótima conexão com quem se relaciona e trabalha. Na paquera, é hora de se aproximar e investir em bons papos com o crush. Se não tem, pode conhecer alguém mais velho e charmoso através de aplicativos ou amigos em comum. Clima de pura sintonia e diálogo aberto com o xodó.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Hoje as estrelas dão o maior incentivo para suas finanças e revelam que o período é perfeito para batalhar por melhorias, sagitarianjo! Lua e Mercúrio ativam as suas habilidades, favorecem suas iniciativas no trabalho e prometem um período oportuno para ganhar dinheiro. Quem se vira nos trinta com bicos pode pensar em alternativas práticas para garantir uma graninha extra ou começar algo com potencial mais rentável. Nos relacionamentos, você fará as pessoas do seu convívio se sentirem mais seguras e amparadas, sobretudo os parentes. Sua companhia e cooperação serão mais valorizadas pela família e o astral também fica bem maneiro no romance. Tá free na pista? Colega pode cativar o seu interesse.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua segue em seu signo e troca vibes maravilindas com os astros nesta terça, deixando seu jeito mais sensível, dedicado e receptivo. Você dará mais importância à presença e participação das pessoas na sua vida, além de contar com seus dons para se destacar em tudo o que fizer. Logo pela manhã, pode estabelecer bons contatos e resolver muita coisa com quem convive e trabalha. Conversas, acordos, reuniões e assuntos que envolvam contratos e documentos devem trazer excelentes resultados. Clima positivo em casa, com os parentes e o mozão: a comunicação vai fluir solta e não faltará harmonia. Se busca um novo amor, o momento é ideal para mostrar o tamanho do seu charme e ampliar a lista de crushes.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

É hora de cuidar de você, dos seus assuntos íntimos e dar mais atenção ao seu bem-estar, meu docinho de amora! Com as energias lunares agindo no seu inferno astral, a dica é pegar mais leve, evitar sobrecargas no trabalho e manter distância de situações estressantes. Coloque a saúde em primeiro lugar, pense mais na sua qualidade de vida e não force a barra para resolver tudo o que vem pela frente. Por outro lado, valerá ficar de anteninha ligada nas oportunidades porque você pode dar uma tacada certeira e encher a carteira de grana, sobretudo na parte da manhã. Na paixão, talvez tenha que se soltar um pouco mais para animar os contatinhos e paqueras. Clima estável, tranquilo e caseiro com o love.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Querendo good news, peixinha? Hoje tem e você pode agradecer por antecipação porque tudo deve fluir do jeitinho que deseja. Aproveite a manhã para agilizar seus interesses, apresentar ideias, planos e projetos, pois os astros garantem sucesso e bons ganhos. Atividades em grupos e equipes devem render mais do que as individuais no trabalho. As relações pessoais também ficam bem servidas e o dia será perfeito para socializar. Esbanjando traquejo, simpatia e bom papo, você vai atrair companhia como um ímã, pode conhecer gente bacana, fazer novas amizades e dobrar os contatinhos. Vai ter chuva de notificação no celular e até declaração inesperada do crush pode pintar. Fase de companheirismo na união.