Feirão na Capital coloca 780 pessoas no mercado de trabalho

O 3º Feirão de Oportunidades da Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) em parceira com 31 empresas, ofereceu, na segunda-feira (8), 1.000 vagas de contratações imediatas, com salários entre R$ 1.320 a R$ 3 mil. Deste total, 780 pessoas foram encaminhadas ao mercado de trabalho, sendo que 860 compareceram ao local.

Os representantes do departamento de recursos humanos estavam presentes para fazer o recrutamento de funcionários. As empresas que estavam presentes e recrutaram funcionários foram: Assaí Atacadista, Atacadão, Fort Atacadista, Claro, Coca-Cola, Coco Bambu, Comper, Dale Sorvetes, Employer, Enjoy Inglês Profissionalizante, entre outros.

Nesta edição, foram ofertadas oportunidades para 150 profissões diferentes, como por exemplo, no setor de construção civil, setor de serviços, no comércio, indústria, mercado de automação e no agronegócio.

Para o diretor-presidente da Funsat, Paulo da Silva, a edição é um recorde de público e de encaminhamentos. “Nesse feirão, 31 equipes de recrutadores estão com estande na Funsat e foi o maior número em parceiria e engajamento deles, tanto que ofertamos 1.000 vagas para contratações imediatas. Então, fazemos os feirões para conseguir o maior número de pessoas possível no mercado de trabalho e, até o fim do ano, vamos realizar outros feirões e atender a áreas especificas”.

O diretor-adjunto, João Henrique Lima Bezerra, explica que o alicerce garante a efetividade do evento. “Temos conseguido uma aproximação maior com o mercado e implementado um atendimento mais acolhedor a quem nos procura, buscando emprego ou atrás de qualquer outro serviço, da Funsat. São avanços que refletem no destaque do feirão, mas fazem parte do nosso cotidiano.”

Oportunidade

Segundo o gerente de Marketing da Dalle Sorvetes, Rogério Guimarães, a firma está buscando profissionais que consigam fazer uma conexão junto à empresa. “Ao todo, foram ofertadas 12 vagas, sem experiência. A Dalle conta com o salário acima do piso e tem toda disponibilidade do plano de saúde, vale-alimentação, vale- -transporte e a contratação por CLT (Connsolidação das Leis do Trabalho)”, enfatizou.

Em busca do primeiro trabalho, Giovanna Corrêa, de 19 anos, participa pela primeira vez do Feirão de Oportunidades. “Estou em busca de uma vaga de emprego na área de recepcionista. Não estou com muita expectativa de encontrar um trabalho tão rápido, mas vou tentar. Até pelo fato de que pretendo entrar na faculdade e ir em busca de realizar o meu sonho.”

Já para Andreia de Castro Paes, de 43 anos, e está desempregada há 6 meses, é diferente. “Quero sair daqui com um emprego. Já trabalhei como repositora de mercado, mas, no que eu me encaixar ou se aparecer outra vaga boa, estou querendo. O importante é trabalhar”, pontuou.

Sebrae realiza Semana do Microempreendedor

Com uma programação totalmente gratuita voltada aos MEI (Microempreendedores Individuais) e para quem deseja se formalizar, o Sebrae/ MS está promovendo a Semana do MEI. A ação começou ontem (8) e segue até quarta-feira (10), das 8h às 17h, na praça Ary Coelho, região central de Campo Grande.

O evento conta com atendimento, palestras e oficina que visam melhorar a gestão do negócio.

O Sebrae, junto a uma rede de parceiros, levará serviços gratuitos para os empreendedores, como formalização e auxílio na entrega de declarações obrigatórias. Participam do espaço voltado ao atendimento as entidades Amens (Associação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de Mato Grosso do Sul), Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Sescon (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramentos, Perícias Informações e Pesquisas de MS), além do governo do Estado, via Corpo de Bombeiros e Funtrab (Fundação do Trabalho) e a Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias de Saúde (Sesau) – Vigilância Sanitária e Finanças e Planejamento (Sefin).

“A Semana do MEI é um evento gratuito que o Sebrae realiza, ano após ano, para quem quer abrir, formalizar ou melhorar sua atuação como microempreendedor individual. Em 2023, com o apoio de nossos parceiros, vamos ter uma programação presencial em Campo Grande, incluindo três dias de palestras, oficina e dicas para fazer o negócio crescer”, afirma o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.

O ponto alto da programação é a palestra magna: “A arte de encantar para manter clientes”, com o empreendedor Valdir Novaki, o “Valdir Pipoqueiro”, que conseguiu seu espaço no mercado e se firmou como o melhor pipoqueiro do Brasil. “Estamos trazendo uma palestra do Valdir e queremos mostrar que é possível uma pequena empresa ter um modelo de negócios inovador, não apenas grandes empresários. Hoje, ele é uma referência, o pipoqueiro que mais vende no território dele”, complementa Mendonça.

