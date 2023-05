Programa MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila vai oferecer 15 mil procedimentos

Investimento de mais de R$ 52,9 milhões promete zerar fila de espera, em todo o Estado

Na tarde de ontem (8), o governo do Estado de Mato Grosso do Sul lançou o programa “MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila”, que tem como objetivo diminuir a fila de espera para a realização de exames e cirurgias pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Com investimentos de R$ 45 milhões em recursos próprios, acrescido de R$ 7,9 milhões de recursos federais, o governo do Estado vai levar consultas, exames e cirurgias à população dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

O programa visa atender a demanda e fortalecer a política de regionalização, garantindo acesso aos serviços de saúde em todas as regiões do Estado, organizando o sistema regional para que não haja mais filas de espera. Atualmente, há pessoas na fila de espera aguardando por 15.044 cirurgias eletivas e 42.568 exames diagnósticos. Além disso, um diferencial do programa, é que ele vai atender cirurgias reparadoras, e também dar andamento às 1.375 cirurgias judicializadas.

Durante o lançamento, o governador do Estado, Eduardo Riedel, afirmou que é uma honra poder lançar esse programa, que vai zerar as filas de espera do SUS. “Nós não vamos ficar tranquilos enquanto soubermo que ainda tem fila de espera por cirurgias ou procedimentos que o Estado pode oferecer”, disse. O chefe de Estado ainda ressaltou que a atual equipe

continuará discutindo e buscando melhorar a saúde da população, nem que para isso seja necessário aportar mais recursos. “A gente espera, até abril do ano que vem, conseguir realizar todo esse montante de cirurgias e exames. Enquanto tivermos filas no Estado, vamos aportar recursos para minimizar o problema que temos no Mato Grosso do Sul”, destacou.

O diretor-presidente do hospital São Julião, Carlos Augusto Melke, não pôde estar presente no lançamento do evento, mas em um vídeo apresentado, exaltou a importância do programa para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. “O hospital São Julião está de portas abertas para esse projeto, que vai contribuir para o crescimento do nosso Estado e dar qualidade à saúde”, afirmou.

O secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, prestigiou o lançamento e, em seu discurso, ressaltou os diferenciais do projeto, em relação aos anos anteriores, como a realização de cirurgias reparadoras, como a otoplastia, que diminui as chamadas “orelhas de abano”.

“Essa ideia vem de encontro com a redução do bullying nas escolas, já que sabemos que muitas crianças e adolescentes sofrem com essa realidade. A partir de hoje, os municípios

que desejarem aderir devem se inscrever, para que possamos controlar a demanda e garantir a segurança dos pacientes, pois, devem apresentar habilitação para prestar os serviços.”

Por Tamires Santana – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.