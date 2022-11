Eduardo Riedel destaca que já começa a trabalhar transição

Tenho na cabeça perspectiva para alguns cargos, disse futuro governador

O governador eleito de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), disse em entrevista ontem (31) que já começa a trabalhar com a equipe de transição de governo, e que vai tirar uma semana para focar em situações pessoais, para posteriormente retornar com fôlego na nova jornada até a posse em 1° de janeiro de 2023. Riedel ainda não tem a definição dos nomes que irão compor o alto escalão, mas destaca que os apresentará em breve.

“A gente ainda não tem nomes. Tenho na minha cabeça a perspectiva para alguns cargos, mas ainda não tenho o primeiro escalão definido. E assim que tiver, devo convocar a imprensa para divulgar a relação. Vou aguardar, porque é uma discussão, e uma análise. Veremos as pessoas mais adequadas para assumirem responsabilidades. Vamos conduzir isso com a calma necessária para formar um bom time, e um time que esteja em acordo com as causas de MS”, disse à CBN Campo Grande.

Ele destaca que seu primeiro momento como governador vai ser a estruturação da equipe e composição efetiva nomeando a equipe como um todo. Eduardo Riedel foi eleito com 56,90% dos votos, o que representa 808.210 votos válidos.

Relacionamento com Lula

Questionado sobre como será seu relacionamento com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Riedel afirmou que irá sentar com o presidente para melhorar a governabilidade, firmar parcerias em torno de interesses para o Estado.

“Eu sempre disse que apoiava o presidente Bolsonaro, mas agora eu assumi a responsabilidade de representar Mato Grosso do Sul. Eu sentarei com o presidente Lula. Nós teremos uma relação de respeito e diálogo para o Estado de MS com foco nos projetos estabelecidos com inclusão, respeito, focando em resultados para MS. Nós temos bancadas fortes no Estado e federal que vão cumprir um papel importante. Acredito que depois de uma eleição em que o Brasil saiu tão dividido temos de restabelecer a harmonia. Vou buscar o apoio do governo federal no que seja necessário para Mato Grosso do Sul”, explica o governador eleito.

Ainda durante a entrevista, Riedel foi questionado sobre se pretende chamar o PT e os partidos de esquerda para compor sua base política em Mato Grosso do Sul. Riedel disse que é grato ao PT e à esquerda que deu apoio a ele.

“Muitas de nossas bandeiras são de interesse da base do PT. Manteremos sempre diálogo com todos. E o meu compromisso é em torno do projeto para MS. No meu governo vamos apoiar as comunidades indígenas. Está no nosso plano de governo e é uma bandeira que a base do PT carrega muito forte, a educação, que também é uma bandeira. Então os assuntos da base serão tratados. Eu tenho meu compromisso com os professores de equiparar os salários dos concursados com os contratados. Nosso foco é MS. Vamos colocar de forma transparente as nossas ações.”

Riedel, que tem 13 deputados da base aliada na Assembleia Legislativa, informa também que vai manter bom relacionamento com a Casa de Leis.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal o Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.