Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sol, Lua e Vênus se unem na Casa 8 do seu Horóscopo. É a Casa que rege os Desafios, mas quando iluminada assim, mostra a você o caminho exato para promover transformações e virar o jogo a seu favor. Promova as mudanças que deseja e dê uma guinada em sua vida. Você também vai desapegar mais facilmente de coisas e sentimentos ruins. Doe tudo que não usa mais. No amor, sua sensualidade será irresistível e você vai envolver quem quiser com seu charme. Escolha o alvo e ele será seu. Na união, bom dia para vencer uma crise ou romper de vez. A intimidade promete momentos inesquecíveis. Desejos ardentes.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Companheirismo será a palavra-chave desta terça-feira para você. Sol, Lua e Vênus na Casa das Alianças enviam ótimas vibrações para você se unir aos colegas e trabalhar em equipe pelos seus objetivos. Você pode iniciar uma sociedade muito promissora com alguém de confiança ou, se já tem uma parceria, vai sentir que a união será ainda mais sólida. No campo sentimental, quem está livre vai sentir um desejo ainda maior de encontrar sua alma gêmea e viver um grande amor. Quem já encontrou sua cara-metade vai investir ainda mais no amor e no companheirismo. O céu promete doses enormes de romantismo.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Sua dedicação ao trabalho será incrivelmente maior nesta fase. Além de renovar sua vitalidade e disposição para encarar seus compromissos, os astros vão deixá-la extremamente organizada e disciplinada no trabalho, o que fará as tarefas deslancharem muito melhor e mais rápido. A sensação de dever cumprido no fim do dia será deliciosa. Mas é bom ter cuidado para não assumir mais serviço do que pode cumprir – preserve a sua saúde. Na paquera, pessoas conhecidas terão mais chance de ganhar seu coração. Na união, você será prestativa e fará tudo que puder para apoiar e ajudar o seu amor.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Sabe aqueles raros dias em que tudo parece dar certo, as portas se abrem e todos querem a sua companhia? Pois é isso que o céu promete para você nesta terça-feira. Lua, Sol e Vênus se juntam no seu paraíso astral, o que deve triplicar a sua sorte. No trabalho, além de esbanjar simpatia, você vai contar com muita criatividade para resolver as coisas e tornar o serviço mais prazeroso. Nas paqueras, seu charme será simplesmente irresistível e você vai atrair admiradores aonde for, até mesmo sem querer. Quem já encontrou seu bem, pode contar com momentos de muito carinho, romantismo e sedução.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Hoje a sua atenção estará totalmente voltada à família e aos interesses do lar. Você vai se sentir mais responsável pelos parentes. Ao mesmo tempo, terá uma facilidade enorme para se entender com eles e demonstrar o seu amor. No trabalho, vai buscar mais segurança e usará toda sua experiência para se destacar. Você pode realizar um antigo projeto, algo que sempre sonhou. No amor, quem deseja reatar um romance pode contar com o apoio dos astros para buscar uma reconciliação. No romance, boa fase para reviver bons momentos, rever fotos e vídeos, e passar mais tempo no seu ninho de amor.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você vai trocar o jeito reservado do seu signo por uma postura mais extrovertida e comunicativa. Com Sol, Lua e Vênus brilhando juntos na Casa da Comunicação, você deve explorar ao máximo o diálogo para conseguir o que deseja. No trabalho, vai usar as palavras certas para convencer as pessoas, fechar negócios, fazer acordos e vender o seu peixe. Sucesso garantido para quem procura emprego: faça contatos e entrevistas. Papos descontraídos vão animar as paqueras e facilitar uma conquista. E se você já encontrou a pessoa amada, terá enorme prazer em conversar, fazer planos e declarar seus sentimentos.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O céu anuncia uma fase muito promissora para as suas finanças. Você pode ter boas oportunidades de aumentar seus ganhos e deve ficar de olho para não deixar a sorte escapar por entre os dedos. O desejo de melhorar de vida será um estímulo e tanto para você mergulhar no trabalho, aumentar sua produtividade e faturar uma grana extra. Mas cuidado com o desejo de gastar ou a grana vai sumir tão rápido quando vai entrar. Nos assuntos do coração, segurança e lealdade contarão mais pontos para você. Deixe claro o que quer, mas sem exagerar nas cobranças. Valorize seu amor, mas controle a possessividade.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Os astros vão realçar todos os pontos fortes do seu signo. Você vai se sentir ainda mais confiante, apaixonada e determinada. Terá força em dobro para buscar seus objetivos e vai curtir intensamente cada momento desta fase. Só precisa ter cuidado para não exagerar nas reações, principalmente se algo desagradar você. Você vai conseguir muito mais se agir com gentileza e serenidade. Na paquera, ninguém poderá resistir a tanto charme e sensualidade. Na união, você estará ainda mais romântica e apaixonada, fará tudo para encantar e envolver seu bem. Vai demonstrar ainda mais o seu carinho e o seu amor.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Lua, Sol e Vênus na Casa 12 deixarão seu signo mais reservado e pensativo. É bem provável que você queira passar mais tempo sozinha, longe de tudo e todos, para pensar na vida, refletir sobre seus planos e fazer um balanço de tudo que conquistou até aqui. No trabalho, vai buscar seus objetivos na surdina, discretamente, comendo pelas beiradas. Falar menos e ouvir mais será muito vantajoso. Na área afetiva, quem sofreu uma decepção pode querer dar um tempo para o coração cicatrizar. A dois, invista na cumplicidade e fortaleça a confiança entre o casal.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O trabalho em equipe será extremamente vantajoso para o seu signo nesta fase. Vários atros se reúnem na sua Casa das Associações e devem ajudar você a encontrar bons aliados, pessoas com objetivos parecidos com os seus ou simplesmente dispostas a apoiar os seus planos. O momento também é muito positivo para as suas amizades. Pode conhecer gente nova e ampliar seu círculo social ou apenas fortalecer os laços com quem já faz parte da sua vida. Não se surpreenda se uma amizade virar amor: invista. Na vida a dois, o companheirismo deve aumentar e você vai mostrar que é parceira para o que der e vier.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Lua, Sol e Vênus encontram-se no ponto mais alto do seu Horóscopo e devem revelar o seu lado mais ambicioso e destemido. A carreira terá prioridade absoluta para você, que deverá investir toda sua energia na busca pelos seus objetivos. Você vai mostrar todo seu potencial e lutará com unhas e dentes para conquistar o sucesso, uma promoção e o reconhecimento que merece. Também vai cuidar muito da sua aparência e deve se sentir muito empoderada. No amor, vai escolher a dedo seu alvo e pode se envolver com alguém influente. Na união, lutem juntos e podem conquistar algo muito desejado.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O céu anuncia um momento incrível para você investir no seu progresso. Se ainda não retomou os estudos, este é um ótimo dia para buscar novos cursos, treinamentos, palestras e tudo que traga mais conhecimento para você. Os astros vão abrir a sua mente e você deve aprender tudo que puder. O astral também favorece quem está se preparando para um concurso ou uma viagem. Sucesso em assuntos de Justiça. Na conquista, você vai procurar alguém que realmente combine com você. Se já encontrou, vai notar que as afinidades só aumentam. Sair da rotina pode fazer bem ao casal.

