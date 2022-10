Mato Grosso do Sul chega a 36°C nesta terça-feira

É previsto para todo o Mato Grosso do Sul temperaturas acima dos 30°C nesta terça-feira (25). O tempo permanece firme e com sol, podendo ocorrer variação de nebulosidade pelo Estado, sendo motivada pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o clima quente e seco.

As mínimas variam de 18°/23°C no começo da manhã, mas logo as temperaturas irão subir e alcançar as máximas entre 32°/36°C. Em Iguatemi e Ponta Porã, o dia amanhece fresco, marcando mínimas de 18°C, sendo assim as cidades mais frescas desta terça-feira no Estado. Já Corumbá e Porto Murtinho serão os munícipios mais quentes de hoje, com temperaturas previstas para alcançar os 36°C. Campo Grande começa a terça relativamente quente, marcando 20°C e a previsão é que alcance os 33°C com o passar do dia.

É importante destacar que a umidade relativa do ar também estará abaixo do ideal, ficando entre 20-30%, então é necessário prestar atenção na hidratação e exposição ao sol. Em grande parte do Estado é esperado rajadas de vento entre 40-50 Km/h, principalmente no quadrante leste de Mato Grosso do Sul.

