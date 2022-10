Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A Lua na Casa 7 estimula as parcerias e sociedades. Procure somar forças com os colegas para cumprir as tarefas e atingir as metas que vocês têm em comum. Faça parceria com pessoas maduras e responsáveis, que tenham os mesmos ideais que você. Troque ideias com os colegas e fique atenta às dicas que pode receber nessas conversas, principalmente no período da tarde. Quem está livre vai sonhar com compromisso e é bem provável que não se interesse por aventuras. Esta será uma boa noite para se declarar ou pedir seu amor em casamento. Bons papos a dois – só não vale medir forças ou discutir.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você vai iniciar a semana com pique de sobra para o trabalho, sobretudo se estiver de olho em uma promoção e souber que a oportunidade chegou. Vai mostrar todo seu potencial e responsabilidade para ganhar a confiança dos chefes. Aproveite a chance de expor suas ideias e seus projetos. Pode conquistar um aumento ou fazer crescer seus ganhos com um segundo emprego. Na paqueras, será mais fácil se aproximar de alguém que já conhece e com quem já tem um boa conversa. Para quem já vive uma relação estável, o astral favorece a cooperação. Lutem juntos pelo que querem. Evite discutir por grana ou ciúme.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua no seu paraíso astral garante um início de semana repleto de entusiasmo. Com a sorte a seu favor, tudo vai parecer mais fácil e prazeroso para você. Sua criatividade está acentuada e pode ajudá-la a encontrar soluções incríveis para agilizar as tarefas e obter bons resultados no emprego. Você vai motivar os colegas e terá facilidade para se relacionar com todo mundo, de chefes a clientes. Aproxime-se de pessoas experientes e aprenda tudo que puder com elas. Nas paqueras, você vai usar todo seu charme e simpatia para fisgar o alvo. Muito romantismo e sedução a dois.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Tudo indica que você vai priorizar alguns assuntos importantes para a família hoje. É um bom momento para quem planeja mudar. As mudanças também estão favorecidas no emprego. É um bom momento para mexer nos arquivos e jogar fora coisas que não precisa mais guardar. À tarde, você pode ter uma boa oportunidade de apresentar um projeto antigo que está guardado na gaveta. Se tiver bons argumentos, seus chefes podem comprar a ideia e viabilizar a proposta. No amor, conversa com um ex-amor pode reacender sentimentos e desejos que estavam guardados.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A Lua na Casa da Comunicação indica que você saberá direitinho o que dizer para convencer as pessoas e conseguir o que quer. Una-se aos colegas e estimule a troca de ideias para agilizar as tarefas e cumprir logo as metas do dia. Você também pode explorar sua boa lábia par fazer acordos e negócios vantajosos, principalmente se você lida com vendas, divulgação ou outras áreas que exigem negociação. Boa fase, também, para fazer contatos e entrevistas de emprego. Atração por alguém da turma pode aumentar e você não pensará duas vezes para se declarar. Estimule o diálogo no romance.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você vai iniciar a semana mais focada em ganhar dinheiro, organizar as finanças e melhorar de vida. Isso dará estímulos extras para você encarar o trabalho com responsabilidade, cumprir a tarefas e buscar novas formas de incrementar seus ganhos. Lua e Mercúrio na Casa 2 podem ajudá-la com doses extras de criatividade. Anote as boas ideias que tiver e avalie quais podem realmente engordar seu orçamento. No amor, você vai querer segurança e vai dizer claramente o que espera da relação. Se tiver alguém na mira, não vai sossegar até conquistar o alvo. Na união, lutem juntos pelos sonhos do casal.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Lua e Mercúrio em Libra realçam toda diplomacia e simpatia do seu signo, o que deve facilitar muito o seu convívio com as pessoas. Você também vai mostrar uma habilidade enorme para dialogar e convencer as pessoas e isso promete agilizar todo tipo de acordo e negociação. Com raciocínio rápido e muita criatividade, você terá ideias incríveis para resolver tudo e aumentar sua produtividade. Estudos continuam favorecidos. Na paquera, pode conhecer alguém tão parecido com você que vai ser paixão à primeira vista. Quem ainda pensa no(a) ex pode ter uma decepção. Sair da rotina vai turbinar os desejos.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você pode iniciar a semana um tanto desanimada ou preocupada. No trabalho, é bom não confiar demais as pessoas e adotar uma postura mais discreta e cautelosa. Evite comentar seus planos e projetos. Vai se concentrar melhor nas tarefas se puder se isolar num canto só seu. Você poderá contar com o apoio ou os conselhos de um(a) parente mais velho e experiente. À noite, há boa chance de vencer um desafio e livrar-se de vez de um problema. Na vida a dois, procure esclarecer bem as dúvidas para vencer a insegurança.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Os astros recomendam que você aposte no trabalho em equipe para chegar mais rápido aos seus objetivos. Faça parcerias e invista na troca de ideias para encontrar soluções mais criativas para qualquer situação. Você também terá muita facilidade para dialogar e convencer as pessoas. Saturno na Casa 3 indica que seus argumentos serão sábios, maduros e muito convincentes. Todos vão ouvir seus conselhos. Quem está livre pode cair de amores por alguém da turma. A atração será intensa e pode evoluir rápido para namoro. A dois, fase companheira e apaixonada.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O céu indica que você vai iniciar a semana de olho em uma oportunidade de promoção e destaque no trabalho. Se depender do apoio dos astros, você não poupará esforços para mostrar o seu potencial, negociar com os chefes algumas melhorias ou mesmo um aumento de salário. Fará tudo que puder para provar que merece mais reconhecimento. Você vai usar o dinheiro com muita maturidade e pode engordar suas economias. Na paquera, tudo indica que só dará chance a alguém se sentir que vale mesmo a pena. Dê mais atenção à união, faça planos com o par e valorize a segurança que tem com seu amor.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você vai encarar a segundona com muita disposição para investir no seu progresso. O desejo de evoluir e abrir novas portas para a carreira será um incentivo enorme para você buscar meios de se aperfeiçoar. Aposte nos estudos e aprenda tudo que puder: faça cursos, leia bons livros, pesquise temas relevantes na internet, busque a orientação de pessoas sábias e experientes. Contato com alguém que mora longe trará alegria. Paquera com uma pessoa de outra cidade também tem tudo para evoluir. Apenas avalie se consegue namorar a distância sem ficar insegura. Boa sintonia e muita sedução a dois.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Se você deseja mudar algo em sua vida, este pode ser um bom momento para dar o primeiro passo. Confie na sua sabedoria, na sua intuição, e busque as transformações que tanto almeja. Pode contar com o apoio dos parentes ou pode tomar decisões que vão beneficiar a família. Você pode ganhar uma grana inesperada de herança ou gratificação. Lua e Mercúrio acentuam a sua sensualidade e garantem sucesso na conquista e no romance. Pode até atrair alguém da turma abalar as estruturas dessa amizade. Na união, desejos estarão à flor da pele.

