São Paulo vence Juventude e entra no G8

O São Paulo venceu o Juventude por 2 a 1, na tarde de ontem (23), no estádio no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul e confirmou o bom momento como visitante no Campeonato Brasileiro: são dois empates e três vitórias nas últimas cinco partidas fora de casa.

Reinaldo marcou os dois gols do tricolor, já Capixaba fez para os donos da casa. Com o resultado, o São Paulo chegou a oitava posição, com 47 pontos. O Juventude vive um momento complicado e o rebaixamento é quase certo. A equipe ocupa a última colocação, com 21 pontos e pode sagrar o rebaixamento já na próxima rodada.

Como foi Juventude x São Paulo

Boa parte dos minutos iniciais da partida pertenceram ao Tricolor paulista. Aos 33´, após um cruzamento de Nestor, Calleri tentou de cabeça, mas o goleiro Pegorari defendeu. Não demorou para mais uma chance ser criada – e desta vez aproveitada.

Aos 35´, o jovem Moreira driblou a marcação do Juventude, e após um bom cruzamento, Reinaldo cabeceou e abriu o placar no Alfredo Jaconi, colocando o São Paulo à frente no placar.

Entretanto, a felicidade são paulina durou pouco. Dois minutos depois, após bola disputada na entrada da área Elton ficou cara a cara com Felipe Alves e não desperdiçou, chutando alto, no canto direito. Placar empatado.

No segundo tempo a partida continuou truncada. Foi aí que Reinaldo apareceu novamente. Atingindo o posto de lateral-esquerdo com mais gols na história do São Paulo, o lateral chutou de fora da área, a bola desviou e enganou o goleiro. 2 a 1 São Paulo.

Com um jogo mais frio, a etapa final seguiu sem grandes acontecimentos para nenhum dos lados. Enquanto o Juventude se pautou mais na retranca, o São Paulo optou pela troca de passes e pela busca em infiltrar a área adversária. Nos acréscimos, Galoppo quase conseguiu o terceiro, mas a bola parou em uma excelente defesa de Pegorari

