Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

As parcerias continuam favorecidas e você pode encontrar bons aliados para colocar seus projetos em prática. Pode contar com o apoio dos colegas para alcançar metas e encontrar soluções criativas para os desafios. Só não convém contra com amigos quando o assunto for dinheiro, pois aí as coisas podem desandar e é grande o risco de conflitos. Quem está livre terá boa popularidade nas paqueras, mas tudo indica que só vai se envolver com alguém se valer muito a pena. Do contrário, vai preferir curtir a sua liberdade. Quem já vive uma relação estável será parceira para o que der e vier. Controle o ciúme.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua no ponto mais alto do seu Horóscopo deixa você ainda mais ambiciosa. Você vai investir na carreira, no sucesso e fará tudo que estiver ao seu alcance para alcançar suas metas. Só precisa ter cuidado para não ir com muita sede ao pote. Se agir de forma muito autoritária e impaciente, pode acabar se desentendendo com chefes e colegas. Controle a teimosia e a rebeldia. Se agir do jeito certo e persistir nos seus objetivos, o sucesso virá, ainda que demore um pouquinho. No amor, você será exigente e só dará chance se valer muito a pena. Na união, valorize os projetos em comum com seu bem.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Os astros indicam um bom momento para você se dedicar aos estudos e ao seu aperfeiçoamento. Pense em coisas que podem contribuir para melhorar o seu currículo e busque cursos que possam abrir novas portas para a sua carreira. Inspire-se em pessoas que já conquistaram seu espaço e já chegaram aonde você deseja estar daqui a algum tempo. Aprenda com os mestres! Terá que fazer alguns sacrifícios, mas nada vem fácil nesta vida, não é? No campo afetivo, você deve buscar alguém que realmente combine com você. Se já encontrou, valorize as afinidades e não dê espaço à insegurança.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

O desejo de conquistar estabilidade no emprego continua acentuado e será um incentivo e tanto para você se dedicar ainda mais às tarefas para mostrar o seu valor. Você também terá mais gana para encarar seus desafios, mudar o que incomoda e virar o jogo a seu favor. Encare as mudanças como oportunidades e mostre que está pronta para se adaptar a qualquer situação. De manhã, pode se aborrecer com amigos ou colegas. Controle a impaciência se não quiser brigar. A Lua na Casa 8 realça a sua sensualidade e esquenta o clima na paquera e no romance.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A Lua estimula a cooperação e aconselha você a investir nas parcerias para ter resultados melhores no trabalho. Agora, se quiser contar com o apoio dos colegas, você precisa ser mais paciente, principalmente para fazer acordos quando os objetivos forem diferentes. É preciso saber dialogar e negociar para equilibrar os interesses e achar um meio-termo que agrade a todos. No campo sentimental, você vai sonhar com algo sério e dificilmente vai se satisfazer com aventuras e lances passageiros. Bom momento para iniciar um romance ou para fortalecer a união com seu bem. Só não deixe a rotina se instalar.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O céu anuncia um dia de muito trabalho. Mas disciplinada e responsável como a virginiana é, você vai tirar de letra qualquer desafio. Pode ter dificuldade para se concentrar em algumas tarefas ou para aprender algo novo ao longo do dia. Procure controlar a impaciência. Respire fundo e persista, pois este é o único jeito de vencer os desafios e seguir em frente. No amor, pode se envolver com colega ou com uma pessoa mais séria e experiente. Se você já vive uma relação estável, busque meios de quebrar a rotina e não deixar a vida tão séria. O amor pede mais leveza e descontração: faça a sua parte.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Mudanças e imprevistos podem tumultuar o seu dia e causar alterações no seu humor. Procure manter a confiança e o entusiasmo. E tente contornar os obstáculos com jogo de cintura, sem rebeldia nem teimosia. Você pode ter alguns gastos inesperados ou pode perder dinheiro em jogos e especulações. Confie na sorte, mas não abuse. Use e abuse da sua criatividade no emprego. Na área afetiva, tudo indica que você vai apostar num charme discreto para atrair o amor certo. Pode se interessar por uma pessoa madura, séria e responsável.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Assuntos de casa e família terão prioridade para você nesta sexta-feira. Se você trabalha com parentes, pode ser que enfrente alguns atritos ao longo do dia, principalmente se insistir em fazer tudo do seu jeito. É preciso saber ceder e negociar, então, converse e busque um meio-termo que fique bom para todo mundo. Confie na sua experiência para cumprir as tarefas e brilhar no emprego. Tentativa de reatar um romance pode não sair como você gostaria – baixe suas expectativas. A dois, faça a sua parte para evitar brigas. Sair de casa e dar um tempo das preocupações de rotina pode fazer bem ao casal.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Os astros aconselham você a medir as palavras para não se envolver em conflitos ou mal-entendidos ao longo do dia. Lua e Saturno na Casa da Comunicação podem deixar sua língua muito afiada e isso, para um signo que já é sincerão, pode atrair problemas. Procure conter seus impulsos e sua rebeldia, principalmente no trabalho, onde as tensões ficarão ainda mais fortes no meio da manhã. À noite, você pode ser procurada para dar conselhos a alguém. Vai apostar em bons papos para conhecer melhor o alvo na paquera ou para resolver assuntos importantes e tomar decisões com seu amor.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Sua preocupação com dinheiro continua acentuada e você deve ficar atenta a tudo que acontece à sua volta para identificar boas oportunidades de aumentar seus ganhos. Urano garante criatividade e ideias inovadoras, mas pode não ser tão fácil colocar todas elas em prática. Não se iluda com propostas de grana fácil e rápida – fuja de riscos e apostas. A grana virá, mas é do seu empenho: mãos à obra. No amor, você vai querer segurança. Se depender de Lua e Saturno, você só vai investir na conquista se sentir que o alvo quer algo sério. No romance, valorize quem está ao seu lado sem abusar das cobranças.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Evite bater de frente com parentes por teimosia ou rebeldia. Explore o lado mais leve e descontraído do seu signo para contornar os atritos e se entender melhor com o pessoal de casa, principalmente se você trabalha em home office ou em um negócio de família. Aproveite a Lua em Aquário para cuidar melhor da sua imagem e para explorar mais os seus talentos no emprego. Mostre seu potencial e sua gana de vencer. Na paquera, procure se soltar um pouco mais se quiser que alguém se aproxime. Esqueça o passado e abra-se para um novo amor. No romance, deixe as mágoas para trás e procure ser mais carinhosa.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Lua e Saturno na Casa 12 deixam você mais contida e desconfiada. Respeite o desejo de se isolar e ficar quais quieta no seu canto. Evite confiar demais nos outros e procure guardar seus segredos a sete chaves, pois há risco de se abrir com alguém e se arrepender. Pense mil vezes antes de comentar algo importante para não se envolver em fofocas ou intrigas. No trabalho, concentre-se nas tarefas e mexa seus pauzinhos discretamente para chegar aonde quer. No campo sentimental, há grande chance de você se envolver num romance secreto, talvez até proibido. Seja cautelosa se quiser manter o segredo.