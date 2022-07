São Paulo consegue classificação heróica nos pênaltis contra Palmeiras

O dia para o são-paulino começou especial no dia de hoje. Com uma classificação heróica contra o favorito Palmeiras na noite de ontem (15), o São Paulo conseguiu segurar o ímpeto alviverde. O time perdeu por 2 a 1 no tempo normal, no Allianz Parque, e a decisão foi para as penalidades devido ao triunfo por 1 a 0 no jogo de ida. Nas cobranças, o time de Rogério Ceni levou a melhor ao ganhar por 4 a 3.

Como foi o jogo

O início do Palmeiras foi avassalador. Nos 15 primeiros minutos, o verdão amassou o São Paulo, o que relembrou o jogo de volta da final do paulista. Certamente, o início avassalador do time de Abel assustou os torcedores são-paulinos, que já viam o roteiro formado: mais uma goleada traumática.

Até aquele momento, o Verdão tinha uma atuação muito boa, com um início fulminante, em que reverteu rapidamente a vantagem rival e aos 12 minutos de jogo já vencia por 2 a 0.

Após os dois gols, o São Paulo conseguiu segurar, até certo ponto, o Palmeiras. A equipe de Abel continuava melhor, criando boas jogadas, mas se esbarrando em uma ótima partida de Jandrey.

Aos 20 minutos do segundo tempo, Calleri colocou o braço na bola. Pênalti para o Palmeiras. Até o mais otimista torcedor tricolor já estava perdendo a esperança. Raphael Veiga na cobrança. Um possível 3 a 0, contra o bicho papão do futebol brasileiro. O cenário parecia irreversível.

Foi aí que os ventos começaram a mudar. Raphael Veiga isolou a bola. Logo na sequência, Gustavo Gómes derrubou Calleri na área. Pênalti para o São Paulo. O jogo que já estava ótimo, ganhou camadas emocionantes. Luciano converteu e levou a partida para os pênaltis.

Os dois primeiros batedores desperdiçaram: Veiga, de novo, e Luciano, que havia acertado no tempo normal. Na quinta cobrança Wesley parou em Jandrei, enquanto Igor Gomes converteu e classificou o Tricolor. Classificação heróica do time comandado por Rogério Ceni.

Nas cobranças de pênaltis, Jandrei foi o herói são-paulino ao pegar dois chutes.

Alô, são-paulino! Vem rever o pênalti que garantiu o Tricolor nas #QuartasDeFinal! ⚽️🇾🇪 🎥: @PrimeVideoBR pic.twitter.com/0xXW6d1fTn — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) July 15, 2022

Pós jogo

Abel Ferreira evitou dar explicações muito elaboradas sobre os motivos táticos que geraram a queda precoce na Copa do Brasil. Preferiu fazer elogios ao desempenho de sua equipe e agradecer o apoio da torcida, que aplaudiu o time após a classificação do São Paulo.

O desempenho palmeirense no clássico, de fato, não foi ruim, e Abel reclamava bastante da dificuldade para manter a equipe bem condicionada disputando três competições.

Ainda em coletiva, o técnico palmeirense justificou a vitória do São Paulo dizendo que o time teve sorte

Perguntado sobre isso, Rogério Ceni ironizou a declaração de Abel, relembrando os triunfos sobre os treinador português.

“Segunda vez que tenho sorte contra ele, né? No Flamengo, fomos campeões da Recopa contra ele. Foi sorte também.”

“Foi uma das grandes vitórias da carreira de muitos (dos meus jogadores). (Jogo) de Copa do Brasil, contra um adversário tradicional. Para alguns, tenho certeza de que foi a maior vitória da carreira deles. O torcedor valoriza muito jogos desse tamanho.”

Ceni admitiu que o São Paulo jogou mal os primeiros 20 minutos da partida, quando permitiu que o Palmeiras abrisse 2 a 0, uma vantagem que eliminaria o time já no tempo normal. Mas valorizou a recuperação da equipe ainda dentro da partida.

“Não sei por que, mas acho que é tradicional no Brasil você esperar o adversário te bater. Temos que aprender a jogar igual dentro e fora de casa. Eles tiveram a chance de definir a partida. Futebol é isso, mas aqui é o São Paulo da Floresta, onde a moeda cai de pé. Hoje eliminamos o atual campeão da América, é um mérito.” 🎵 O melhor lugar do mundo… é dentro de um abraço 🎵 #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/7hArw01ZqE — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 15, 2022