Semed convoca candidatos ao cargo de Assistente de Educação Infantil para entrega de documentação

Foi publicada na edição de hoje (15) do Diário Oficial do Município, a convocação dos candidatos ao cargo de Assistente de Educação Infantil para entrega de documentação.

Os candidatos classificados no limite das vagas oferecidas durante o processo seletivo simplificado para seleção e contratação, ao cargo em específico, devem comparecer na sede da Semed (Secretaria Municipal de Educação), conforme relação nominal, local, data e horário especificados no Anexo Único ao Edital, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

CRONOGRAMA PARA APRESENTAÇÃO DO CANDIDATO

DATA: 21 de julho de 2022

HORÁRIO: 8 horas

LOCAL: Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho – SEMED

ENDEREÇO: Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida

FUNÇÃO: ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Ampla Concorrência)

A publicação está disponível a partir da página 19 no Diogrande desta sexta-feira (15).

