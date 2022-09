Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

A segundona começa vibrações positivas em casa. Tudo indica que vai dar e receber apoio dos parentes e os momentos em família deixarão seu coração quentinho. Pode ser que o seu signo se sinta mais apegado a coisas do passado, situações e até seus entes queridos. No trabalho, seu bom gosto deve fazer toda a diferença e te ajudar a alcançar o sucesso. Áreas ligadas à moda, beleza, artes, higiene, enfermagem e nutrição têm tudo pra bombar. Aposte! No romance, modo criativo ativado com sucesso! Você tende a agir para detonar a monotonia e deixar tudo mais animado. Se está só, seu magnetismo poderoso deve atrair geral. Pode rolar envolvimento com um conhecido da família.

Touro (de 21/4 a 20/5)

É hora de se reinventar! Com a imaginação fértil, o momento é perfeito pra pensar em novas formas de trabalho, sobretudo com o uso da internet, redes sociais ou aplicativos. Talvez seja produtivo trocar ideias com amigos, parentes e profissionais experientes. Mais comunicativo e sociável, tem tudo pra se destacar em reuniões, encontros, bate-papos e festas. Pra ficar ainda mais maravigold, a sorte deve sorrir pra você – aproveitem pra fazer uma fezinha, tourinhos! Se busca um love, há sinal de paixonite por alguém diferente de você. Já encontrou sua alma gêmea? Uma vontade doida de sair da rotina pode te levar a ter ideias criativas nos momentos a dois.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Segundou com as emoções falando alto, geminianjos. O dia é favorável pra ouvir seus sentimentos e desejos e apostar na intuição, principalmente ao lidar com os negócios e finanças. Também é bom evitar falar sobre seus projetos, sobretudo antes que eles se tornem realidade. Tudo indica que irá rechear a carteira com notas de lobo-guará! Pode dar um jeito nas contas, organizar as finanças e estabilizar o orçamento doméstico. Um familiar talvez pague o que te deve. Aleluia! Com o mozão, vocês podem ter ideias diferentonas para a relação e as finanças domésticas. Se está só, talvez se interesse por alguém que não é nada comum. Pode dar start num lance gostosinho.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A semana começa com uma vibe maravigold. É o momento de confiar no seu taco e não surtar em seus relacionamentos – segura a emoção! Aproveite pra fazer aquele detox e se livrar de tudo o que não serve mais, pesos inúteis e sentimentos ruins. Mais leve, as coisas tendem a fluir mais fácil. À tarde, seu jeitinho gentil e amável está on e promete fazer o maior sucesso com todos, Câncer, meu cristalzinho. Aguarde um clima de muita harmonia em seus contatos, inclusive com pessoas que estão a distância. Se está na solteirice, uma amizade pode mudar e virar paixonite irresistível. Agora quem já encontrou sua alma gêmea tem tudo pra se jogar no romance de corpo e alma.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A vibe do dia pede recolhimento e reflexão. Aproveite pra ficar um tempo só e prestar atenção no que se passa no seu interior, organizar os sentimentos e pensar no que deseja pra sua vida. As finanças estão em destaque e você conta com talento pra ganhar dindim. E se puder trabalhar sozinha(o), tem tudo pra ser mais lucrativo! Chances de sucesso em área ligada à moda, artes, estética, luxo ou erotismo. No amor, pode pintar a música do Wesley Safadão: “Romper horizontes bem distantes, sair da monotonia”. Você e o mozão devem ter sucesso ao buscar suas altas expectativas. Se está na pista, talvez experimente um romance gostosinho com alguém da sua profissão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Uma energia de introspecção tende a dominar seu corpinho, te deixando em contato com suas emoções, valores e sonhos. Com seu senso crítico ativado, bom dia pra avaliar as pessoas e se juntar com quem tenha interesses parecidos aos seus. Mais sociável e agradável, as pessoas tendem a te olhar com simpatia e você deve fazer excelentes contatos. Há sinal de muita harmonia com os colegas de trabalho e seus amigos mais chegados. Nos assuntos do coração, pode pintar uma vontade doida de viver experiências diferentes. Com o mozão, o clima promete ser de amizade e novas descobertas. Se está só, há sinal de envolvimento delicinha com alguém de longe ou da sua turma.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Segundou com a carreira em foco. A energia do dia te estimula a sair de cima do muro e buscar equilíbrio: aproveite pra refletir sobre suas ambições, fazer mudanças e mostrar sua voz. Talvez seja a hora de se impor, coleguinha de Libra! De quebra, os astros avisam que pode ganhar reconhecimento e boa reputação na profissão, sobretudo se atua com serviço social ou área hospitalar. Se está só, deve rolar atração forte por colega de trabalho – ouça sua intuição, que tá on! Com o mozão, sinal de mudanças e situações imprevisíveis, mas que prometem deixar a relação ainda mais gostosa.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Escorpião, meu irmão/minha irmã astral, o céu incentiva o autoconhecimento hoje. Aproveite pra explorar suas emoções, analisar quais são positivas e quais causam desequilíbrio. Assim talvez seja mais fácil encerrar um ciclo, crescer e abrir seus horizontes. Esbanjando gentileza e diplomacia, pode promover um bom entendimento entre as pessoas. Há chance de fazer ótimas amizades, sobretudo com gente de longe. Se está na pista, alguém excitante e mente aberta tem tudo pra acelerar seu coração. Lance a distância promete muita coisa boa. Se já se amarrou, tende a despachar a mesmice pra beeem longe. Atitudes imprevisíveis devem dar um gostinho especial na relação.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Alô, alô, Sagitário! A segundona promete mudanças na rotina de trabalho, sobretudo em associações, negócios ou se atua com as finanças de outras pessoas. Ainda bem que você conta com jogo de cintura e profissionalismo pra lidar numa boa com essas alterações. Tudo indica que seu signo estará mais extrovertido e simpático. Além de ganhar uma boa reputação, tem tudo pra atrair pessoas bem-posicionadas no emprego. Se está na pista, seu jeito independente e sedutor pode atrair alguém, inclusive do serviço. Com o mozão, talvez deixem o passado pra trás e inovem na relação.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A energia lunar traz mais sensibilidade, sobretudo no que diz respeito às necessidades dos outros. Momento propício pra rever e resolver tudo o que for preciso com calma e paciência. A fase promete ser próspera em seus contatos pessoais e profissionais. A dica é deixar rolar numa boa, cabrinha. Há chance de fazer contatos vantajosos, inclusive com gente de longe. Além de estimular sua criatividade, pode ampliar seus valores e horizontes. Se está só, seu jeito mais ousado e espontâneo tende a render vários contatinhos e você deve pegar geral. Contando com atitudes diferentes e criativas, o romance talvez evolua.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Segundou com a Lua te incentivando a resolver pendências, terminar tarefas, aparar arestas e realizar aquelas coisinhas chatas que precisam ser feitas. Talvez precise tomar decisões importantes com relação ao trabalho, principalmente sobre mudanças em seus deveres, de funcionários ou até mesmo de emprego. Tudo indica que terá instinto para os negócios e pode conseguir grandes ganhos em associações. Também há chance de receber uma grana inesperada, herança ou pensão. Se está só, amizade com colega de serviço talvez saia do ambiente profissional e se torne um romance tudo de bom. Com seu love, deve curtir uma relação movimentada e recheada de fortes emoções.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Se depender do céu, você deve sair da sua zona de conforto e parar de empurrar as coisas com a barriga. Pode voltar pra dentro de si, decidir com o coração e fazer mudanças. Ouça sua intuição, que tá forte! Há chance de fechar parcerias importantes na profissão e ter sucesso. Contrato, acordo ou assuntos legais prometem trazer recursos materiais. Clima de entendimento e alegrias com seus queridos, peixinhos e peixinhas! Se está na pista, seu jeito esperto e talentoso deve conquistar corações. O clima pode esquentar com um colega de estudos. Com o mozão, aguarde muita diversão num passeio ou viagem diferente.

Veja a previsão para o seu signo dos dias anteriores.

