Palmeiras vence Santos e mantém liderança isolada

O Palmeiras parece já abrir contagem regressiva pelo título do campeonato brasileiro. Na tarde de ontem (18) o Verdão venceu o Santos por 1 a 0, na Allianz Arena, e abriu 9 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Flamengo.

O Palmeiras não fazia um bom jogo. Parecia que era o fim dos ótimos desempenhos no Campeonato Brasileiro, além da diminuição da vantagem. Entretanto, o time mostrou o porquê de estar tão próximo do título e venceu a partida já na parte final.

Como foi Palmeiras x Santos

O primeiro tempo do duelo no Allianz Parque foi de poucas oportunidades de gol. O Palmeiras rondou a área santista sem levar muito perigo. O Santos assustou em chute longo de Lucas Braga que Weverton defendeu.

O jogo foi um pouco mais movimentado na segunda metade. Aos 14 minutos, o Verdão ficou com dez em campo. Em contra-ataque, Soteldo avançava para a área palmeirense e foi parado por Danilo, que acertou a perna do meio-campo santista de maneira forte, sendo expulso diretamente.

No entanto, o fato de ter um jogador a menos não intimidou o Palmeiras, que chegou ao gol aos 31. Gabriel Menino cobrou escanteio pela direita, Murilo desviou com a barriga e encontrou Miguel Merentiel dentro da pequena área. O uruguaio dominou e girou para acertar um belo voleio e vencer o goleiro João Paulo.

O técnico Abel Ferreira também acabou expulso posteriormente por reclamação, mas o Peixe não tirou vantagem disso. Ao final, a maior parte dos 40 mil torcedores presentes comemorou a vitória do time da casa.

Neste momento, a vantagem de nove pontos do Palmeiras vai muito além de números na tabela de classificação. A diferença para o vice-líder pode ser de oito pontos em caso de vitória do Internacional sobre o Atlético-GO, nesta segunda, no jogo que fecha a 27ª rodada do Brasileirão.

Os pontos de vantagem ficam em segundo plano quando levamos em consideração que o Palmeiras ainda não teve um time que o incomodasse. Corinthians, Flamengo, Fluminense, Athletico e Internacional até o momento disputam a vice-liderança, alternando-se na posição em diferentes rodadas.

