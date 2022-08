Domingo tem avanço de frente fria e sem previsão de chuvas

A previsão do tempo para hoje (28) é de temperaturas máximas de até 35ºC e mínimas de 22ºC na Capital. Uma frente fria deve chegar ao Estado a partir de hoje e ainda não há previsão de chuvas para Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do estado do Mato Grosso do Sul) espera-se somente aumento de nebulosidade e queda mais significativa das temperaturas na segunda-feira (29), principalmente na região centro-sul do estado.

São esperadas temperaturas mínimas entre 16°C e máximas de 31°C nas regiões do cone-sul e sul-fronteira. Nas regiões do pantanal e norte são esperadas mínimas entre 22°C e máximas de até 38°C e, também, baixos valores de umidade relativa

do ar, entre 15 e 25%.

