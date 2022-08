Projeto SOS Pantanal é finalista de prêmio nacional de empreendedorismo ambiental

O projeto SOS Pantanal é finalista de Prêmio Empreendedor Social 2022, que é apresentado pelo jornal “Folha de S.Paulo”. O instituto concorre com o projeto Brigadas Pantaneiras na categoria “Inovação Ambiental” para antecipar a causa urgente de proteção dos biomas em nível nacional.

Criado em 2020 em resposta aos incêndios que devastaram o Pantanal em proporções históricas: durante a pior seca dos últimos 47 anos, cerca de 4 milhões de hectares do ecossistema foram consumidos pela maior onda de incêndios de sua história. A iniciativa é uma rede de brigadas que atuam permanentemente para prevenir e extinguir incêndios na região.

Até 16 de setembro, o público poderá escolher uma iniciativa favorita em quatro seções: Destaques na Pandemia, Direitos Humanos, Inovação Ambiental e Soluções Comunitárias. Também é possível apoiar essas ações com uma doação de R$ 5 por meio da promoção do prêmio.

Os vencedores serão anunciados em cerimônia de premiação em São Paulo, no dia 19 de setembro, e transmitidos ao vivo pela Folha TV.

O projeto “Brigadas Pantaneiras” reuniu 24 brigadas espalhadas pelos rios sul e norte do Pantanal. Mantido pela SOS Pantanal e Documenta Pantanal, o programa apoia a construção de equipes novas ou já existentes gerenciadas por diferentes organizações que atuam em diferentes regiões do bioma e, no ano passado, treinou 305 brigadistas.

Os resultados em 2021 comprovam que na área de proteção da brigada, a área queimada é reduzida em 76% e a detecção de fontes de calor é reduzida em 81%. No entanto, as previsões de anos mais secos e quentes têm alertado sobre incêndios devastadores e cada vez mais graves, colocando em risco a biodiversidade e os habitantes do bioma.

Por Camila Farias – Jornal O Estado

