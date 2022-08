Campo Grande sediará a Copa Mundo de futsal feminino

A partir da próxima semana, Campo Grande receberá uma das maiores competições internacionais do futsal feminino. A Capital sul-mato-grossense sediará no dia 22 deste mês, a Copa Mundo de futsal que contará com representantes de cinco países. De acordo com a organização, times da Rússia, Colômbia, Argentina, Estados Unidos e Brasil estarão jogando na Capital em busca de um título inédito na modalidade.

Em Mato Grosso do Sul, a Serc/ UCDB será a equipe representante do estado na competição internacional. Neste último sábado, o time da Serc/UCDB foi eliminado perdendo para o Operário/DEC pela Copa Brasil de futsal feminino. A equipe representante de MS, nessas últimas semanas, estava envolvida em competições nacionais como a Taça do Brasil e Copa do Brasil.

De acordo com a Confederação Brasileira de Futsal (CBF), Campo Grande vem chamando atenção na modalidade nesses últimos anos, por conta da organização, ela foi novamente escolhida para sediar os jogos da Copa Mundo.

A Confederação Brasileira divulgou neste final de semana a tabela completa da competição, que será disputada no ginásio Guanandizão.

Confira:

Grupo A

Normanochka (Rússia);

Pinocho (Argentina)

Serc/UCDB (Brasil)

Faculdade Sogipa (Brasil)

Grupo B

Taboão da Serra (Brasil)

Juventas (Colômbia)

ADEF (Brasil)

Pato Futsal (Brasil)

Grupo C

Stein Cascavel (Brasil)

Female/Unochapecó (Brasil)

Atlas City (Colômbia)

NY Equador (USA)

Primeira Rodada:

Normanochka x Faculdade Sogipa

ADEF x Pato Futsal

Female/Unochapecó x NY Equador

Stein Cascavel x Atlas City

Taboão da Serra x Juventas

Serc/UCDB x Pinocho

