Homem é preso transportando mais de 5 toneladas de maconha

Homem de 40 anos, foi preso transportando mais de 5 toneladas de maconha, na MS-164, em Ponta Porã, cidade localizada a 298 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), os entorpecentes foram avaliados em R$ 10,6 milhões.

De acordo com o boletim de ocorrência, o flagrante ocorreu durante uma fiscalização em frente a Base Operacional de Aquidabã, quando policiais abordaram uma carreta Mercedes Benz/ LS 2638, cor branca, placa de Santa Vitória (MG). Em vistoria, foram encontrados 5.320 toneladas de maconha em meio a tijolos.

Interrogado pelos policiais, o condutor de 40 anos, apresentou nervosismo, mas afirmou que estaria transportando tijolos, após souber dos policiais que estaria transportando maconha, acabou confessando o crime.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado para delegacia de polícia civil de Ponta Porã.

