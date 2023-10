Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 24/03)

A pessoa amada guarda traumas que precisam ser encarados de uma maneira diferente. Essa experiência pode estar conectada a você, ou a uma outra situação. Mas o fato é que você está sendo uma figura importante para o processo de evolução espiritual dessa pessoa. Análise quem pode ser esse alguém na sua experiência atual.

Touro (de 24/03)

As relações de trabalho o levam a avaliar como deseja conduzir a sua rotina, porque é preciso considerar a sua autonomia. Hoje é um dia interessante para avaliar as possibilidades e, se achar viável, mudar a rota de uma ideia. Você pode sentir-se sozinho para levar uma situação que realmente só dependerá do seu posicionamento.

Gêmeos (de 13/07)

Você tem a oportunidade de curar traumas inconscientes por meio de amizades. Os seus projetos pessoais também promovem profundidade e avaliações de como deseja ser feliz e desenvolver os seus talentos. Não se preocupe tanto com os resultados, foque o essencial para o seu florescimento.

Câncer (de 24/7)

Existem dilemas que precisam ser superados: “O meu profissional ou a família?”. É preciso reconhecer o quanto é importante desenvolver a sua individualidade profissional. Por isso, é essencial lidar com traumas familiares de uma forma diferente. Independentemente da sua decisão, a sua individualidade precisa ser vivenciada.

Leão (de 24/07)

Comunicar-se é importante para superar traumas que vêm sendo carregados em silêncio. É interessante você buscar aconselhamento de um especialista, terapeuta ou espiritualista. Esse movimento vai ajudá-lo a encarar os fatos de uma outra maneira. Uma visão limitada alimenta o trauma.

Virgem (de 24/07)

Um trauma financeiro o ajuda a lidar com a sua jornada de uma forma mais espiritual. Trilhar uma vida espiritual não significa seguir uma religião, mas entender que tudo na vida tem o seu propósito. Busque extrair um aprendizado nessa parceria ou no seu relacionamento. Cuidado, porque você pode travar as novas possibilidades.

Libra (de 24/7)

Você está sendo uma “figura” de grande aprendizado para uma pessoa e, claro, também está aprendendo e evoluindo nessa troca. Mas, de alguma forma, você será citado como exemplo, e isso o coloca numa condição de enfrentamento em relação aos seus próprios traumas. Se a sua busca e vivência são espirituais, você não tem nada a temer.

Escorpião (de 24/07)

Está sendo para você um grande aprendizado “se relacionar” de diversas formas, mas o ponto central são as relações de trabalho. É preciso ter sensibilidade, percepção e abertura para se colocar no lugar do outro. Todo esse processo o leva a alcançar o autoconhecimento.

Sagitário (de 24/07)

Evite nutrir o desejo de fazer com o outro o mesmo que fizeram com você. A vida te traz a oportunidade de curar traumas com amigos e filhos. Você passa por uma experiência em que os filhos e amigos especiais tornam-se figuras de grande aprendizado e curas de processos traumáticos.

Capricórnio (de 24/07)

Você está transitando por processos traumáticos que afetaram o seu relacionamento. Essa experiência garante aprendizados profundos que não podem ser descartados. A vida o ensina a seguir adiante numa nova relação. Nessa experiência, você aprendeu que não dá para simplesmente abandonar a sua individualidade.

AQUÁRIO

As relações de convivência ativam traumas que necessitam ser conduzidos de uma maneira diferente. Depende de você acolher essa troca como um processo de aprendizado, ou simplesmente você pode descartar as percepções. Mas, de uma forma ou de outra, essa troca gerou novos impactos em sua jornada.

PEIXES

Administrar os recursos financeiros de outras pessoas ou do seu cônjuge gera impactos de aprendizados. Existem processos traumáticos que pairam nessa experiência e pedem de você uma conduta espiritual – ou seja, tudo na vida tem o seu propósito. Você deve, nessa troca, enxergar melhor o seu potencial.