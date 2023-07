Semana inicia com mais de 4000 mil vagas de emprego

A semana começa com ofertas de trabalho nos mais diferentes segmentos, trazendo mais de 4.134 ofertas de emprego em todo o Estado, segundo a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul).

Na capital estão disponíveis 1.513 vagas como ajudante de carga e descarga de mercadorias (43), auxiliar de cozinha (37), auxiliar administrativo (20 vagas para Pessoas Com Deficiência – PcD), pedreiro (58), repositor de mercadorias (32), entre outras.

Em Dourados, a segunda maior cidade do Estado, são oferecidas 406 vagas, entre elas, para auxiliar de linha de produção (15), montador de estruturas metálicas (12), operador de caldeira (10) e técnico em açúcar e álcool (20).

Já em Corumbá são 93 vagas, entre ajudante de eletricista (8), servente de pedreiro (10) e motorista carreteiro (4).

Na região sul do Estado, em Naviraí, há 162 ocupações disponíveis, sendo 30 vagas para auxiliar de linha de produção.

Os interessados não precisam agendar atendimento e podem comparecer diretamente às unidades da Funtrab espalhadas pelo Estado, facilitando assim a oportunidade de adquirir uma das vagas abertas. Precisa levar somente os documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Quem quiser conferir as vagas e até buscar o agendamento pelo aplicativo, pode acessar o “MS Contrata+para Trabalhadores” e conferir todas as oportunidades do Estado. A Funtrab busca facilitar o acesso ao emprego, oferecendo também qualificação profissional. (Confira todas as vagas disponíveis).

