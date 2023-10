Programa “renegocia” volta nesta segunda-feira

Programa renegocia começa nesta segunda-feira (24), na Praça Ary Coelho para todos que desejam negociar suas dívidas e limpar seu nome com qualquer tipo de empresa. A ação é fruto do mutirão, organizado pela Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), que irá até 11 de agosto.

O atendimento ao público começa às 8h30 e tem como objetivo ajudar os superendividados e abrange dívidas de diferentes setores, como instituições financeiras, empresas de telefonia, água, energia elétrica. Não há limites nos valores das dívidas, nem de renda.

A ação conta com o acompanhamento do órgão de Defesa do Consumidor. Dívidas como pensão alimentícia, créditos rurais ou imobiliários não entram no programa.

Os interessados precisam levar os documentos pessoais, cópia que comprove o débito com a instituição de interesse.

