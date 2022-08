Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Seu lado ambicioso segue em alta e será preciso colocar as mãos na massa se quiser causar uma boa impressão na chefia, bebê. Se anda de olho em uma promoção, essa é a hora de mostrar que tem capacidade para dar conta de novas responsabilidades. Mas nem tudo é perfeito, sem defeito, por isso, segure a língua e evite bater de frente com pessoas mais conservadoras ou chatas para não se queimar. Também há sinal de boas notícias: as finanças prometem melhorar. Aí sim, hein? Um contatinho popular e disputado pode despertar seu interesse, mas vá com calma no início. Vale a pena dar uma caprichada na produção para deixar o mozão babando.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você pode se divertir planejando uma viagem ou pesquisando mais sobre um lugar que gostaria de visitar, Touro. Mas não vale ficar perdida em pensamentos, sonhando acordada, tá? Se quiser dar conta das suas tarefas a tempo, concentre-se no que precisa fazer e evite distrações. Ainda bem que terá energia e disposição de sobra para encarar qualquer coisa. O astral também é favorável para investir em conhecimento e cursos se quiser se destacar na área em que trabalha. A paquera tem tudo para ficar mais animada e você pode se encantar com um contatinho recente nas redes sociais. Tem compromisso? Nesse caso, pode ser divertido sair da rotina e fazer um programa diferente.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Mudanças e novidades prometem agitar esta terça, mas nem todas serão positivas, meu cristalzinho. Se anda pensando em fazer uma reforma em casa ou até trocar de endereço, é um bom momento para colocar esses planos em prática. Mas pode pintar tensão em uma amizade, e se as coisas já estão estremecidas, talvez essa relação chegue ao fim. Pra superar uma decepção, o jeito é mergulhar no trabalho. Use a concentração e o foco para algo produtivo, como dar conta das tarefas do dia a dia. Sua sensualidade vai fazer sucesso na paquera, mas pode pintar disputa com alguém da turma. A paixão tem tudo para crescer e esquentar as coisas na intimidade. Vai fundo!

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Atritos e disputas no trabalho podem marcar o início do dia, mas não se intimide com as dificuldades, Câncer! Se você investir no diálogo, dá pra driblar os problemas e melhorar uma parceria com os colegas. Tente superar uma antipatia pessoal e trocar informações e conhecimentos com gente próxima. Porém, se perceber que estão tentando te passar para trás, caia fora rapidinho. Ainda bem que o astral vai melhorar aos poucos e você deve se entender melhor com todo mundo, tanto nas amizades quanto no romance. À noite, a vida amorosa ganha mais romantismo e companheirismo também. Uma amizade pode surpreender e evoluir para algo mais.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Se depender das estrelas, boa parte do seu foco deve se concentrar no serviço hoje. Claro que é mais fácil falar do que fazer, mas deixe as distrações de lado e redobre o esforço para conseguir o que deseja, bebê! A boa notícia é que você estará à altura de qualquer desafio e, de quebra, pode até descolar uma grana extra. A saúde também precisa de atenção, mas pode ser um bom momento para traçar novas estratégias e se livrar dos maus hábitos. Com tanta coisa acontecendo, você corre o risco de deixar o romance de escanteio. Foque no que é mais importante no momento e explique isso para o mozão, ok? A paquera também anda meio sem graça.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Nesta terça, a dica é confiar na sorte, fazer uma fezinha e fugir de polêmicas. Você conta com a proteção dos astros, mas nem tudo vai correr do jeito que gostaria. Ligue suas antenas para evitar discussão ou briga com o mozão logo cedo, Virgem. Ainda bem que as coisas melhoram ao longo do dia e ainda será possível dar a volta por cima e se destacar no trabalho. Foque no marketing pessoal e preste atenção em novas oportunidades – faça sua parte! Criatividade e muito carisma serão a chave para o sucesso. À noite, pode se encantar à primeira vista com um novo contatinho nas redes sociais. A sintonia com o mozão também cresce e vocês podem voltar às boas se a relação estava estremecida.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Se depender das estrelas, vai sobrar energia para resolver qualquer pendência em casa. Só tenha cuidado para não deixar que isso cause atrito em alguns relacionamentos – há risco de briga logo cedo. No serviço, tarefas rotineiras devem correr bem, mas talvez não seja tão fácil lidar com concorrentes ou rivais. Tá sonhando em trocar de endereço? Lidar com mudança, embalar as coisas, procurar um novo lar ou até dar os primeiros passos em busca do sonho da casa própria fica mais fácil nesta noite, Libra! Que tal surpreender o mozão fazendo planos para uma noite romântica e sensual? Um ex pode reaparecer quando menos esperar e pedir uma nova chance. Analise com calma, tá?

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você conta com raciocínio rápido e boas ideias no trabalho nesta terça, Escorpião. Logo cedo, porém, tudo o que envolva comunicação vai precisar de atenção redobrada. Escolha as palavras com cuidado para afastar qualquer mal-entendido e confira duas vezes antes de repassar alguma informação ou e-mail. Mas o astral vai se descontrair ao longo do dia e ainda dá tempo de fazer contatos interessantes e resolver assuntos que exigem a colaboração de outras pessoas. Viagem rápida ou passeio pode abrir novas possibilidades de paquera – olhe ao redor e mostre seu charme. Você e o mozão poderão conversar sobre qualquer assunto e até colocar fim a um mal-entendido.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Hoje, as finanças prometem ser o grande destaque do dia! E apesar dos astros enviarem energias maravigolds pra você encher o bolso, também podem pintar imprevistos. O caminho mais seguro é se jogar no trabalho e demonstrar bom-senso ao lidar com dinheiro, afinal, dinheiro não cai do céu, meu cristalzinho. Tire um tempinho para organizar as contas e programar algumas compras mais caras. Logo cedo, porém, compras por impulso ou gasto com bobagens podem trazer prejuízo. Tá avisada! Você pode ficar com a impressão de que o romance está perdendo o brilho. Controle a possessividade. A conquista também não traz novidades, especialmente se quer algo sério.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você conta com energia de sobra para defender seus interesses e brigar pelo que deseja nesta terça, Caprica. Só tenha cuidado para não exagerar na dose logo cedo, porque os astros avisam que há risco de briga em casa. Na dúvida, tente ceder em algumas coisas e busque a harmonia pra não sair de casa já de mau humor. No trabalho, aposte na simpatia para convencer os outros a ficarem do seu lado. A diplomacia será o melhor caminho para você chegar onde deseja — e isso vale tanto para a vida pessoal quanto para as outras áreas, bebê. Seu charme está on e você vai fazer o maior sucesso na paquera à noite. Tem compromisso? Pode comemorar que tudo será perfeito com o mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

No trabalho, o jeito é confiar em seu sexto sentido para encontrar novas soluções e lidar com o que pintar pela frente. Cuidar de tarefas que estavam pendentes de maneira mais reservada também pode trazer um resultado melhor do que esperava. Logo cedo, porém, um mal-entendido, perda de informações, de documentos, etc., podem comprometer o serviço. Melhor redobrar a atenção, escolher as palavras com cuidado e não dar espaço para o azar! Talvez a paquera ande meio sem graça, mas há chance de se engraçar com alguém do passado. Só tenha cuidado com gente fofoqueira ou vai se decepcionar depois. Reforce os laços no romance e não deixe nada ameaçar sua felicidade.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Bom astral para compartilhar suas ideias e abrir a mente para escutar quem tem um ponto de vista diferente do seu. Isso vale especialmente para quem precisa trabalhar em conjunto com colegas ou sócios. As amizades ganham destaque e será divertido colocar o papo em dia com o pessoal, mesmo que seja apenas nas redes sociais. Logo cedo, porém, alguém pode pedir uma grana emprestada e se cair nessa, o prejuízo pode ser grande. À noite, dê uma volta para respirar novos ares e desestressar – de quebra, pode ter uma surpresa na paquera e conhecer gente nova e interessante. As estrelas prometem ótimos momentos a dois se abrir seu coração e caprichar no romantismo

