Terça é marcada por temperaturas amenas em todo o MS

A previsão para Mato Grosso do Sul ainda é de tempo instável, em decorrência da umidade que está vindo diretamente da Amazônia. Nesta terça, uma frente fria acompanhada de queda nas temperaturas poderá ser sentida praticamente por todo o Estado, principalmente mas regiões Leste e Nordeste.

O dia contará com muitas nuvens e grande probabilidade de chuvas e tempestades fortes com raios e rajadas de vento entre 30 a 70 km/h, sendo localizadas principalmente nas regiões Sul e Norte. Nas outras regiões, são esperadas chuvas mais fracas a moderadas, porém contando também com a possibilidade de formação de tempestades. As máximas do Estado não passarão dos 26 °C, já as mínimas ficarão entre 10-16°C.

A cidade com as maiores temperaturas será Paranaíba, com mínimas de 16°C e máximas de 26 °C, já Ponta Porã, localizada na Região Sul-Fronteira, registra as menores temperaturas nesta terça, com máximas de 16°C e mínimas de 10°C.

Na Capital, a máxima será de 20°C e a mínima de 11°C. Em relação às chuvas, a maior concentração, além dos dias 8 e 9 de agosto, será nos dias 17 e 18 de agosto. Uma queda acentuada na temperatura pode ser sentida na madrugada entre terça e quarta-feira, então cuidado.

A recomendação para hoje é sair levando um casaquinho pra se proteger do frio e se possível, um guarda-chuva para enfrentar as chuvas e tempestades que vão aparecer durante esta terça-feira.

Confira o vídeo de Valesca Fernandez, meteorologista e coordenadora da Cemtec, comentando sobre a previsão do tempo para esta terça.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.