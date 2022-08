Bioparque movimenta vendas de food trucks na principal avenida de Campo Grande

Após inauguração do aquário, comerciantes estimam aumento de até 80% nas vendas

Por Marina Romualdo

Os comerciantes que ficam localizados ao redor do Bioparque Pantanal, localizado na principal avenida da cidade (Afonso Pena), estão a todo vapor. Isso porque a chegada do maior complexo de água doce do mundo, que recebe mais de mil visitantes por dia, fez com que as vendas dos food trucks aumentassem em até 80%.

Pastéis em formatos diferentes, caldo de cana, açaí, água de coco são alguns dos atrativos do lado de fora do aquário. Quem sai do passeio aproveita para consumir no local mais próximo.

Com 15 anos de existência, o comércio familiar em que o Adriano Manaroto, de 47 anos, vendeu 80% mais, após a inauguração do Bioparque.

“Nos últimos anos tivemos de inovar. Já que vendíamos pastéis, meu sogro teve a ideia de criar algo que chamasse atenção dos clientes. Sendo assim, foram elaborados pastéis em formatos de desenhos como: peixe, capivara, jacaré e outras variedades”, conta.

Com a inovação no ambiente, o comércio começou a lucrar mais com a venda dos produtos que chamam a atenção de adultos e crianças que passam pelo local.

Já o funcionário de outro trailer, que vende açaí e água de coco, Matheus Vargas, de 22 anos, garante que o comércio lucrou em torno de 64% com as visitas de turistas de todo o Estado e até mesmo de fora do Brasil. “O trailer existe há mais de 20 anos, porém, com abertura do Bioparque, as vendas cresceram ainda mais”, destaca.

Aos fins de semana, os números de visitantes do aquário se juntam com as pessoas que estão apenas passeando pela região, e isso faz com que o movimento seja ainda maior.

Investimento

Com mais de dez anos para a obra ficar pronta, o Aquário do Pantanal, atual Bioparque Pantanal, teve investimento de R$ 230 milhões. No início, a previsão de gasto era de R$ 84 milhões.

Turismo

O secretário de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, explica que os trailers sempre foram vistos como uma ação positiva para a Capital. “Após a abertura do Bioparque, que é um equipamento turístico, o serviço de alimentação impacta a população. A atividade fica à disposição de ofertar diversas variedades para os visitantes. É uma parceira boa para o turismo”, destaca.

“Estávamos precisando de apoio e a alimentação é um dos principais serviços que existem. Sempre deixei claro que o aquário ia redesenhar a oferta do Estado e iria contribuir para os equipamentos que ficariam ao redor”, finaliza o secretário de Turismo.

