Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Esta sexta traz alguns desafios logo cedo, meu cristalzinho, e vai ser preciso uma dose extra de paciência para não sair por aí brigando com todo mundo. Ao longo do dia, o astral se torna mais leve, mas ainda pede cautela, especialmente ao lidar com dinheiro. É um bom momento para aprender mais sobre um assunto místico ou religioso, fazer pesquisas, dar uma de detetive e até investigar uma história que não parece muito bem contada. Se descobrir um segredo cabeludo, porém, pode ser uma boa ideia deixar para conversar sobre isso em um outro momento. Há clima de briga com alguém próximo, especialmente se já encontrou o amor da sua vida.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Hoje, diferenças com o pessoal de casa tendem a se acentuar logo cedo. Se ficar incomodado com alguma coisa, Touro, pode ser uma boa segurar a língua e deixar pra tratar do assunto mais tarde. Isso porque, de cabeça quente, uma discussão boba pode se tornar algo bem mais complicado. No trabalho, vai chegar mais longe se buscar a harmonia e a convivência pacífica com os colegas. É que há risco de alguns atritos em um projeto em equipe, ou até com pessoas próximas de outras áreas. As diferenças podem crescer, assim como o ciúme, e há sinal de confusão no romance se não tiver cuidado. Vale fazer um esforço para voltar às boas com o mozão. Se está só, as coisas andam mais devagar do que gostaria.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

As coisas podem ficar um pouco confusas no serviço logo cedo, Gêmeos, e será preciso muita atenção para evitar problemas. Confira várias vezes as informações que receber, veja se não esqueceu de anexar algo importante antes de mandar um e-mail… A boa notícia é que esforço e comprometimento podem melhorar seu desempenho, especialmente se puder trabalhar longe de distrações. Quanto mais você focar nos resultados, melhor! Cuide do seu corpo: evite se sobrecarregar e procure comer direito. Você pode se chatear com a rotina do romance, mas não desconte isso no mozão. A paquera também anda pra lá de sem graça, mas não perca as esperanças.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

É melhor frear o ciúme e as cobranças se quiser manter a paz com o mozão logo cedo, Câncer! A falta de grana e os gastos por impulso com todas as bobagens que aparecem pela frente também podem pesar nas finanças do casal e provocar briga. O astral melhora um pouquinho ao longo do dia e você vai precisar de simpatia e criatividade para dar conta do trabalho. Mantenha os pés no chão e analise com cuidado as ideias que podem surgir, mas que talvez não sejam lá muito práticas. Na paquera, cuidado para não disputar o mesmo crush com alguém da turma e acabar sem o contatinho e sem a amizade. Ainda assim, pode surgir uma boa surpresa para o romance.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Um astral meio tenso pode azedar a convivência com a família logo cedo. Pra fugir de uma briga, a dica é ceder em algumas coisas e não exigir que tudo seja só do jeito que você quer, Leão. Deixar o ego de lado não é fácil, mas pode ser necessário de vez em quando. Já no serviço, praticidade e realismo para encarar os perrengues do dia a dia serão suas maiores qualidades. Ainda assim, pode ser complicado se entender com a chefia e há risco de se estressar com as cobranças. Já tem um amor? Nesse caso, é melhor controlar o ciúme para manter a paz na relação. Paixão antiga pode reaparecer e balançar seu coração, mas não coloque tantas esperanças nesse rolo porque há risco de se decepcionar.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você vai fechar a semana mais falante do que o normal, Virgem, por isso, precisa ter cuidado redobrado para filtrar o que diz por aí. Mal-entendido ou fofoca pode azedar sua manhã, mas não deixe que isso abale sua confiança. Fique no seu canto logo cedo e, mais tarde, invista no raciocínio rápido e nas suas ideias para dar conta do trabalho. Planos para um passeio ou viagem rápida podem enfrentar problemas à noite — não deixe nada ao acaso e planeje cada passo. A paquera promete novidades e você pode cair no papo de um contatinho, mas vá com calma. Já com o mozão, palavras gentis e programa mais animado ajudam a driblar qualquer mal-entendido que pintar.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Sextou, meu bem, mas as estrelas não estão de brincadeira e você vai precisar redobrar o cuidado ao lidar com assuntos ligados a dinheiro. Aliás, as finanças podem ocupar a maior parte da sua atenção hoje e talvez não traga boas notícias. Vai ser difícil driblar alguns gastos extras, mas se não quiser encarar chuva de boleto mais tarde, corra de qualquer tipo de promoção, liquidação ou agrados. Também não é hora de pedir ou emprestar dinheiro a um amigo – foge que é cilada! A possessividade pode se transformar em um problema e até causar briga no romance. Já a paquera pode surpreender, mas as coisas vão andar mais devagar do que você gostaria.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você conta com energia extra para encarar qualquer desafio nesta sexta, mas nem tudo vai correr às mil maravilhas hoje, meu cristalzinho. No trabalho, tente pegar leve enquanto corre atrás dos seus objetivos – passar por cima de alguém nunca é o melhor caminho para o sucesso. A boa notícia é que você estará mais confiante e não vai desistir do que quer, não importa o que surgir pela frente, e isso faz toda a diferença no serviço. Podem surgir algumas farpas em seus relacionamentos à noite, seja com o mozão ou com outras pessoas próximas. Se quer fisgar aquele contatinho especial, vá com calma e não fique pressionando por algo mais sério a todo momento.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Com as estrelas se desentendendo hoje, pode sobrar pra você e faltar pique na hora de interagir com colegas ou pessoas mais próximas. No trabalho, cuidado com exageros e com informações que chegam erradas. Melhor não prometer mais do que consegue cumprir, caso contrário, vai enfrentar cobranças, bebê. A saúde também pede atenção da sua parte, especialmente se pensa em sair curtindo a noite adoidada. Moderação é sempre a melhor escolha, ainda que tire a diversão dos seus planos para hoje, tá? Se topar com um paquera que parece bom demais pra ser verdade, cuidado! O golpe tá aí, cai quem quer. O romance fica melhor com cuidado e delicadeza, mas falta empolgação.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Sextou, Caprica, mas já aviso que há sinal de tensão no céu logo cedo e isso pode se refletir em algumas amizades. Abra o coração e procure esclarecer o que estiver incomodando, mas se não tiver jeito, talvez seja hora de colocar um fim a uma amizade ou um sonho que não tem muito futuro. No trabalho, é melhor ficar no básico, sem se arriscar demais nem inventar planos mirabolantes. Embora o astral continue meio pesado à noite, ainda há chance de se divertir e salvar o final dessa sexta. A boa notícia é que você e o mozão seguem em harmonia, desde que não deixem um amigo se tornar um problema. Tá na pista? Então, há risco de disputar o mesmo alvo com alguém da turma.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Embora seu foco esteja voltado para a vida profissional, pode pintar problema pelo caminho nesta sexta, Aquário. Cuidado com o excesso de sinceridade ou a falta de tato, principalmente se tiver que lidar com colegas ou concorrentes diretos. Também há risco de provocar atrito com alguém importante no trabalho. Foque no que é importante e não entre em disputas bobas, que não levam a nada. Tente controlar seu jeito crítico e exigente com a família se quiser paz e sossego hoje à noite. Apontar os erros do mozão ou relembrar problemas antigos pode trazer tensão ao romance. Diminua um pouco as exigências se está só e tente esquecer um ex de uma vez por todas.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Logo cedo, seu desafio será dosar seu otimismo para não dar um passo maior do que a perna, especialmente no trabalho. Tente concentrar a atenção no trabalho e não perca tempo sonhando acordada, bebê. No final do dia, redobre a atenção com informações para não perder nada importante. Se tem planos de viajar nesta sexta, preste atenção aos detalhes e não deixe nada ao acaso ou pode ter imprevistos pelo caminho. Tudo indica que a rotina não será um problema hoje e pode se surpreender com um novo contatinho. A conquista tem boas chances de deslanchar nas redes sociais. Se está pensando em dar aquela animada no romance, um passeio pode ser divertido.