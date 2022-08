“Militar cumpre a missão” comemorou Portela suplente de Tereza Cristina

Nesta manhã (5), acontece a convenção partidária do PP na Capital. Antes mesmo da chegada da pré-candidata a deputada Federal, Tereza Cristina o seu suplente anunciado nesta última quinta-feira (4), já estava no diretório e com alegria afirmou estar muito feliz por ser o escolhido do PL e que “Militar cumpre a missão”.

Portela foi um pedido pessoal do presidente Jair Bolsonaro (PL), para que seja o suplente da ex-ministra nesta próxima eleição. “Só aumenta a responsabilidade e a confiança depositada em minha pessoa depositada pelo presidente, da Tereza, do PL e com isto eu terei que trabalhar mais, ter mais comprometimento. Quem está depositando as fichas em mim, pela lealdade espera de mim este retorno”, comemorou Tereza.

Portela agradeceu toda a conjuntura a chapa que irá com o Eduardo Riedel e afirmou por ser militar que estará ao lado da chapa.

Quem é Portela (PL)

Aparecido Andrade Portela é oficial do Exército e amigo de longa data do presidente Jair Bolsonaro. Eles se conheceram em 1970 em Nioaque, quando serviram juntos como militares.

