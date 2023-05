Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Grandes novidades despontam no céu e vão deixar o seu pique nas alturas, arianjo! A Lua ingressa em seu signo e Mercúrio anda pra frente na sua Casa da Fortuna, num claro indício de que você vai esbanjar vitalidade e pode encher a carteira de dindim. O cenário tá maravilindo para incrementar seus ganhos, agilizar seus interesses e brilhar no trabalho. Hoje você também pode resolver assuntos importantes e reforçar os laços familiares. Na paixão, seu carisma será um chamariz para atrair admiradores e paqueras. Já à noite, terá que caprichar no jogo de cintura pra ficar em paz com seu amorzinho. Não deixe que interferências alheias e rusgas antigas afetem o entrosamento e a harmonia do seu romance.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Hoje a Lua entra no seu inferno astral e pode fazer a sua energia oscilar, tourinho! O lema será para cada ação, uma consequência, portanto, se cuidar da saúde, terá bem-estar, se cumprir suas tarefas, o trabalho vai deslanchar. A boa notícia é que Mercúrio volta ao movimento direto aí no seu signo e vai te dar força extra para vencer as bagacinhas. Explore sua capacidade de iniciativa, perseverança e inteligência para se dar bem. Só não marque touca à noite, quando Vênus se estranha com a Lua e pode trazer tensões para a sua vida amorosa. Muita calma nessa hora para não chutar o balde nem arranjar conflitos mais sérios com o xodó. Fofocas e falsianes ciscando na área podem atrapalhar a paquera.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Geminilovers já começam a semana com vibes animadas e muita disposição para batalhar pelo que desejam. O astral tá agitado nesta segundona, os ideais ganham impulso e sua habilidade para socializar fica tinindo. Você tem tudo para ampliar sua rede de relações, fazer bons contatos no trabalho e atrair novas amizades. Se puder contar com apoio alheio será mais fácil colocar seus projetos e planos em prática e não vai faltar traquejo para lidar com as pessoas. O dia promete realizações e conquistas na carreira e nas finanças, portanto, bora lá mostrar o que sabe para chegar aonde quer. Mas vá devagar à noite, quando ceninhas de ciúme podem azedar a paquera ou sabotar a sua felicidade com o mozão.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

A segundona chega com um balde de boas energias dos astros e eles revelam que o período é propício para ir atrás das suas ambições, meu cristalzinho! A Lua sobe ao ponto mais alto do seu Horóscopo e Marte segue ativo no seu signo, sinal de que seu espírito de luta e sua vontade de vencer na vida tão pra lá de turbinados. Você não fará cerimônia para abraçar novos desafios e terá garra de sobra para alcançar suas metas – vai colocar a concorrência no chinelo. Os interesses materiais também ficam favorecidos e surpresas deliciosas podem rolar nos contatos e amizades. Só convém pegar mais leve na vida amorosa à noite: é que o seu jeito estará mais melindroso e qualquer coisinha pode causar mágoa.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Semana começando com muitas novidades e a maioria te favorece, leodiva! Com a curiosidade e vontade de aprender no modo turbo, hoje você pode mandar muito bem nos estudos e mostrar mais interesse em suas atividades. É o momento certo para dar um passo além e sair da zona de conforto, buscando se aprimorar e progredir. Mercúrio retoma o curso direto e garante que suas iniciativas vão render elogios dos chefes e mais grana no bolso. Você contará com ideias rápidas e criativas na hora de resolver imprevistos e buscar soluções. Boas novas devem marcar presença nos contatinhos e há chance de conhecer alguém que é o seu número, mas vá devagar à noite, pois há risco de tretona com o love – xi, aí não!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Segundona marcada por grandes acontecimentos entre as estrelas e boas notícias de Mercúrio. Seu regente encerra o movimento retrógrado e volta aos trilhos, anunciando horizontes mais prósperos e generosos para você, minha consagrada! Partilhe seus interesses e expresse suas ideias com clareza, assim vai se entrosar numa ótima com todos. Negociações que envolvam juros, taxas, impostos e coisas ligadas a bens e cartório podem pedir mais atenção e talvez tenha que resolver uns enroscos, mas tudo indica que vai se sair bem. No serviço, terá boa concentração e tende a produzir mais, só não marque bobeira na vida social e amorosa à noite. Evite misturar amizade com paixão e fuja de atritos no romance.

Libra (de 23/9 a 22/10)

No que depender de Marte e Netuno, sua segunda começa com “s” de sucesso e você já entra na semana com o pé direito, meu bombonzinho! Terá disposição em dobro para pegar firme no trabalho, ainda mais se vislumbrar oportunidades de progresso e ganhos. Você não medirá esforços para conquistar o reconhecimento da chefia e subir de patamar na carreira. Se está sem serviço, a fase é top para arranjar emprego com carteira assinada. Hoje a Lua também manda boas vibes, deixa seu jeito mais proativo e realça seu dom para se relacionar. Porém, altos e baixos vão surgir à noite e tretinhas não estão descartadas na paquera e no romance. Será a hora de minimizar as diferenças e investir nos laços de união.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Segundou com boas perspectivas em vários setores da sua vida e você tem razões de sobra para glorificar, escorpiãozinho! Marte promete boas novas sobre viagens, cursos e planos de mudança, enquanto a Lua deixa sua vitalidade turbinada e garante a energia de que precisa para cuidar de tudo e mais um pouco. Você pode render o máximo hoje, já que sua saúde estará fortalecida e seu desempenho no trabalho deve ficar acima da média. Há chance de carimbar seu passaporte para uma promoção, mas se está sem serviço pode começar uma parceria lucrativa com alguém de confiança. Nos assuntos do coração, seus encantos vão bombar, mas pegue leve à noite, quando bagacinhas podem rolar com o crush ou o mozão.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Tô vendo aqui que o seu dia pode ser espetacular, meu cristalzinho! A Lua entra em seu paraíso astral nesta segundona e isso indica que as coisas devem fluir com mais facilidade na sua vida. Os interesses de trabalho vão receber estímulos poderosos e seus dons e talentos estarão a serviço do seu sucesso. O cenário é ainda melhor no lado financeiro, já que há possibilidade de botar a mão numa grana que nem esperava. O convívio com os parentes e as pessoas próximas vai ganhar harmonia neste início de semana e você deve se entrosar numa ótima com todos. Nos contatinhos, sua seducência estará irresistível e o crush pode cair de amores. Já à noite, convém abrir os olhos com aventuras e embustes.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você já começa a semana esbanjando simpatia, criatividade e entusiasmo, Caprica! As conversas vão fluir numa ótima em suas relações pessoais e profissionais, sem falar que há possibilidade de firmar acordos, parcerias e alianças que vão te levar mais longe. Se trabalha em home office ou toca um negócio em sua própria casa também tem tudo para deslanchar e progredir. O serviço vai render bastante ao longo do dia e você pode receber uma mãozinha de parentes e pessoas próximas. Nos assuntos do coração, Mercúrio no seu paraíso garante que não vai faltar boa lábia nem sedução para ganhar o crush. O convívio com o mozão fica protegido e estimulado na maior parte do tempo, mas dobre a atenção à noite.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Segundona chegando com boas perspectivas financeiras e indicações de sucesso no trabalho, bebê! Hoje os astros elevam sua disposição, fertilizam sua imaginação e dão um baita incentivo para os seus interesses. Sua energia física e mental fica turbinada, suas ideias estarão fervilhando e você vai querer agilidade em tudo, até na hora de botar a mão na grana. Nos contatos, pode fazer amizades já nas primeiras conversas e aumentar a lista de seguidores nas redes sociais – vai ter chuva de likes! Há grande chance de dar match num crush animado e envolvente, mas sua vida amorosa pode ser palco de perrengues à noite. Convém dobrar a cautela com fofocas, mal-entendidos e melhorar o diálogo no romance.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Oportunidades se abrem e a sorte pode colar no seu signo, ao menos em matéria de grana, peixinha! Hoje você tem tudo para ganhar dinheiro e pode se valer do seu poder de persuasão para convencer, lacrar e lucrar. A Lua encoraja suas iniciativas e destaca seu dom para negociar enquanto Mercúrio afia sua comunicação: é hora de explorar sua criatividade, boa lábia e seus dons para faturar. Se lida com comércio ou atua em contato com o público, saberá corresponder às expectativas alheias e vai mandar muito bem. A segundona também deve ser positiva em seus relacionamentos e surpresas deliciosas estão previstas na paixão, mas aproveite rápido porque desencontros e perrengues podem surgir à noite.