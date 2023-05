De saída do Patriota, Adriane Lopes tem filiação disputada por 3 siglas

O último convite surgiu de Damares Alves, do partido Republicanos

Nos bastidores da política o assunto mais comentado, nos últimos dias, são os convites de filiação que a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, tem recebido. Ao todo, já são três partidos disputando o nome da atual chefe do Executivo municipal: PL, PP e Republicanos.

Adriane anunciou, recentemente, que deixará o seu atual partido, o Patriota, após a fusão com o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), por divergências ideológicas, tendo em vista que a prefeita tem posicionamento político alinhado com a direita.

O primeiro convite – por meio de videochamada, partiu do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que é filiado ao PL (Partido Liberal).

Durante seu mandato, Bolsonaro recebeu apoio de diversos setores importantes da sociedade, como o agronegócio, empresarial, caminhoneiros, militares e outros segmentos.

A senadora pelo PP (Progressistas) e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é quem fez o segundo convite de filiação. Adriane Lopes tem aparecido em diversas agendas públicas ao lado da senadora, nos últimos dias. A mais recente foi um almoço para lideranças comunitárias da Capital. Na Expogrande, no Stand PrefCG, a representante de Mato Grosso do Sul fez a atual gestora municipal.

O mais recente pedido partiu da senadora Damares Alves (Republicanos), que ocupou o cargo de ministra da Mulher, na gestão de Bolsonaro. O convite foi feito em agenda na sexta- -feira (12), no Cica (Centro de Integração da Criança e do Adolescente). A parlamentar, de imediato, brincou, ao ser questionada sobre um possível convite para que Adriane se file ao seu partido. “Prefeita, quer vir para o meu partido? Está convidada”, disse, aos risos e emendou que o convite foi feito publicamente, para ingressar no Republicanos.

Adriane Lopes já apareceu ao lado de Damares Alves, em outra visita, na Capital. Desta vez, o convite foi oficializado à prefeita, que irá avaliar a possibilidade.

A senadora disse que Lopes seria um ótimo nome no quadro do Republicanos.

Não faltam opções à direita para a prefeita, como o Republicanos, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tido por muitos analistas como o herdeiro do capital político de Bolsonaro e líder da oposição ao governo Lula. Mesmo tendo visita marcada para encontrar ex-presidente em Brasília, a decisão da atual prefeita de Campo Grande sobre sua filiação ainda é incerta, visto que sua aproximação com Tereza tem crescido bastante, nos últimos meses.

Uma coisa é fato: a decisão de Adriane terá um impacto significativo no cenário político local e, consequentemente, na disputa entre partidos de direita, na busca por ampliar suas bases eleitorais em municípios de todo o país.