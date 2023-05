Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sextar, sextou, mas vale começar o dia sem esperar muito, assim, o que vier é lucro, bebê! O astral fica meio enjoadinho e a culpa é da Lua, que entra na fase Minguante e briga com uns planetas. Isso significa que seus planos podem esbarrar em obstáculos e convém ser mais realista com o que ganha e gasta porque a balança das suas finanças vai oscilar. Se for preciso cortar despesas para equilibrar o orçamento, não pense duas vezes. Em compensação, a família e o mozão vão te dar todo apoio e, juntos, vocês devem encontrar boas soluções para os problemas. À noite, o clima fica maravigold e a alegria irá reinar nas amizades e nos contatinhos. Vai se sentir feliz da vida ao lado do crush ou do love.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Sol e Urano seguem em sua companhia e realçam as suas qualidades, pena que a Lua se desentende com esses astros e aponta atribulações no período da manhã, ainda mais na vida profissional. Mostre o que sabe e confie nas suas competências, mas dobre a cautela com a concorrência e procure atender logo a chefia: não deixe nada para depois. A boa notícia é que o cenário tá forrado de boas vibes em seus relacionamentos pessoais e você tem tudo para curtir uma sexta espetacular com amigos, parentes e também o momozin. Pode aguardar momentos deliciosos com seus queridos e se está na pista prepara o coração para emoções intensas. Com seu charme e boa lábia tinindo, a conquista tá no papo, meu docinho!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Fds chegando e hoje o céu tá um fervo só! Geminianjos podem sentir mais vontade de arrumar a mala, dar um olé no serviço e sair mundão afora pra curtir a vida, mas os astros avisam que a realidade será bem diferente, ao menos pela manhã. Imprevistos, aborrecimentos e contrariedades podem melar seus planos e você precisará de muita paciência para driblar os pepinos. O importante é manter a calma e resolver logo as pendengas. Por outro lado, a parte financeira tá protegida e há chance de faturar uma grana – siga seus instintos! O amor também deve reservar bons momentos, especialmente para quem tem romance firme. A paquera recebe vibes incríveis à noite e crush da turma pode se apaixonar por você.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Animada para sextar, caranguejinha? Se depender de Vênus, sua estrela vai brilhar e e além de se destacar você pode realizar muita coisa bacana hoje, mas antes terá que driblar as bagacinhas que a Lua tá apontando. O período da manhã pode reservar atribulações nas finanças e talvez nem tudo saia como planeja. Administre seus recursos com mais firmeza, fuja de situações e pessoas enroladas e poupe-se de tretas, inclusive nas redes sociais. No trabalho, sua capacidade de concentração aumenta no decorrer do dia e você vai render na parte da tarde. Terá ótimo entrosamento com a turma de casa e sintonia total com o love. Agora, se está solteira, pode pintar uma química poderosa com alguém que conhece.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Suas ambições se elevam e você vai batalhar com determinação pra ter uma sexta com “s” de sucesso, Leão! O problema é que a Lua míngua no céu a partir de hoje e treta com os astros, sinal de que será preciso uma dose generosa de paciência e desenvoltura para se relacionar bem com os outros. Empenhe-se mais para não se estranhar com quem convive e trabalha, controle a rebeldia e faça a lição de casa para ficar longe de atritos. Mas o clima dá uma boa melhorada ao longo do dia, seu prestígio aumenta na carreira e dindim pode entrar. À noite, Júpiter enche a sua bola na paixão e garante que não vai faltar alegria: pode esperar momentos inesquecíveis com o crush. A união fica blindada com o mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Sextou e você tem uma porção de ideias engatilhadas para o fds, bebê? Tá certo, só que os astros pedem atenção extra com seus compromissos pela manhã e recomendam a cumprir todas as etapas que o trabalho exige. Convém se apoiar na organização do seu signo pra colocar tudo em ordem no serviço em vez de se envolver com outras coisas. Imprevistos podem rolar e atrapalhar uma viagem, só não deixe o lado virginichato vir à tona, mesmo porque o cenário melhora muito no período da tarde e você pode retomar seus planos. Com o love, mudança de ares vai fazer um bem enorme ao romance. Nos contatinhos, agitos e passeios diferentes podem trazer oportunidades maravilindas e sua seducência vai arrasar à noite.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Alô, librinha, a lista de admiradores vai triplicar e pode chover crush na sua horta com esse seu jeitinho sociável e encantador no modo turbo! Divertimentos, amizades e amores estão entre as melhores promessas desta sexta, mas antes de desfilar seu charme e ferver por aí pode ter que resolver umas pendengas e enxugar os gastos. Cuidado para não se deixar levar pelas tentações das vitrines ou se endividar para comprar presentes do Dia das Mães. Pense bem ao passar o cartão e mostre que tem juízo, minha filha! A boa notícia é que seu conceito vai subir com a chefia ao longo do dia e novidades favoráveis sobre trabalho e salário podem surgir. Noite perfeita sem defeitos no romance e na conquista.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Meus irmãos e minhas irmãs astrais vão sextar esbanjando criatividade e podem se dar muito bem em acordos, contratos e parcerias. Mercúrio e Saturno formam aspecto super positivo, impulsionando conquistas pessoais, materiais e profissionais. O problema é que o seu, o meu, o nosso signo também terá que lidar com as energias instáveis da Lua e ela alerta que bagacinhas podem rolar. O convívio com a família vai exigir muito jogo de cintura e fatos do passado podem voltar e incomodar. O bom é que o clima melhora à tarde e logo tudo deve ser superado. Na paixão, há chance de conhecer alguém que é a capa do seu celular e um lance recente tem tudo para decolar. Clima de grande entrosamento com o love.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Hoje Mercúrio joga no seu time, troca likes com os astros e deixa a sua energia física e mental tinindo, sinal de que você pode marcar golaços, ainda mais no trabalho. Use e abuse da sua vitalidade para acelerar os deveres ou ir atrás de uma vaga, se procura emprego. Mas tenha cautela para não se meter em discussões, fofocas ou intrigas no período da manhã. Desentendimentos podem surgir e convém modular a franqueza típica do seu signo para não atrair desafetos. Ainda bem que o clima muda e surpresas deliciosas devem marcar presença nos assuntos do coração à noite. Você vai fazer sucesso absoluto e tem tudo para ganhar o crush com seu carisma e bom papo. Romance pontuado por prazer e harmonia.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

O fds tá aí e você quer dinheirinho no bolso para aproveitar a vida, minha consagrada? Errada não tá e as estrelas apontam mesmo boas possibilidades de incrementar seus recursos, mas já vou avisando que instabilidades vão surgir na parte da manhã. Embora seu signo não seja do tipo que sai gastando na louca, convém abrir o olhão com despesas supérfluas e tentações de consumo. Mas o cenário melhora bastante ao longo do dia, suas finanças ficarão mais protegidas, o trabalho deve fluir numa ótima e a sorte vai soprar em sua direção. Aliás, um dos setores mais favorecidos será o amoroso e hoje você pode cravar uma conquista gloriosa na paquera. Cumplicidade, bons momentos e astral estável com o mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua vai sextar em sua companhia e deve mexer bastante com o seu astral, aquariane! Ao brilhar em seu signo, ela destaca suas habilidades e incentiva seus interesses profissionais, pena que arranja tretas no céu e entra na fase Minguante. Isso significa que convém ligar o radarzinho para não se envolver em saias justas, principalmente com parentes e pessoas próximas. Mas o clima dá uma guinada na parte da tarde, dinheiro deve cair na sua conta e as coisas podem rolar às mil maravilhas – é amém que fala? Vai ser fácil multiplicar as amizades, os contatinhos e a noite promete agitos deliciosos pra quem tá na pista. Na vida a dois, pode esperar descontração, alegria e diversão certa com o love!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Sextou com promessas generosas de Vênus e a fada sensata será sua maior aliada, peixinha! Além de circular em seu paraíso, hoje ela troca likes com Mercúrio e dá o maior apoio para a realização dos seus sonhos, sobretudo os amorosos. Você só não deve esperar muita molezinha da Lua, que vai infernizar seu signo e brigar com os astros pela manhã. Tenha muita calma nessa hora, adote a discrição como lema e tome cuidado com falsianes. Será melhor se resguardar e não fazer comentários sobre sua vida íntima. À tarde, o clima dá uma arribada e você vai sentir mais segurança para tomar iniciativas e ir atrás do que quer. Mas, mesmo assim, siga agindo com sutileza e só se abra com quem confia, valeu?