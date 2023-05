‘A ideia é tornar Campo Grande um local de distribuição de produtos’, afirma secretário

Adelaido Vila destaca a importância do escritório internacional, para a Capital

A instalação de um escritório internacional em Campo Grande, o CGR Business Space, tem sido um dos responsáveis por dar mais visibilidade à Capital mundo afora. Na visão do secretário Adelaido Vila, que está há 1 ano à frente da Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), a ideia é “tornar Campo Grande um local de distribuição de produtos”.

O espaço, localizado na avenida Afonso Pena, é destinado a coworking de negócios, tecnologia, turismo e cultura.

“A questão do escritório internacional foi muito importante para nós, porque isso deu visibilidade e um olhar da América Latina para Campo Grande. Esse escritório colocou uma aceleração na Rota de Integração Latino-Americana e o resultado dessas negociações a gente já está começando a colher. Diferente de pensar em um corredor, nós estamos pensando em integração, pois ele une pontas”, destacou.

Ainda de acordo com o secretário, a expectativa é de que Chile, Argentina e Paraguai montem escritório na Capital, para novas negociações.

No dia 6, Adelaido completou 1 ano como secretário da Sidagro. O período foi de muitos desafios e conquistas, como ele mesmo descreve. Empregos gerados, desenvolvimento econômico, valorização de pequenos, médios e grandes produtores locais estão entre os destaques.

Crescimento

O comércio exterior com os países da Rila (Rota de Integração Latino-Americana) – Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai – segue em franca expansão. Somente entre os meses de janeiro e março foram negociados US$ 48,185 milhões (cerca de 19% do movimento total da Capital), demonstrando o grande potencial comercial, bem como de serviços e turismo que a integração com estes países já está proporcionando. Em relação ao comércio exterior com os demais países do mundo, Campo Grande iniciou o ano de 2023 com crescimento, nas trocas comerciais. No mês de março, as exportações somaram US$ 47,7 milhões (+11,27%), enquanto as importações atingiram US$ 34,6 milhões (-24,05%).

A Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio estima que a variação do PIB (Produto Interno Bruto) chegue 2,5%, no ano de 2023.

Lei da Liberdade Econômica

Com o intuito de implementar a Lei de Liberdade Econômica, em Campo Grande, as tratativas para o projeto que fomentará pequenos negócios seguem avançando. A apresentação da minuta da lei está prevista para o dia 31.

A fim de diminuir a burocracia, que afeta diretamente a regularização de micro e pequenos negócios, a mudança traria novas possibilidades para a classe, na Capital. Removendo um dos pontos que impossibilita o aumento das atividades econômicas, o ambiente de negócios se tornaria, desta forma, mais favorável, resultando em mais investimentos.

O Cile-CG é um comitê instituído pela prefeitura, que vem trabalhando em prol do projeto. Cabe ao grupo implementar, articular, coordenar, executar e acompanhar a simplificação do processo de registro, de legalização e de licenciamento de empresários e de pessoas jurídicas, no município de Campo Grande.

Empresas ativas

Campo Grande chegou a 122.787 mil empresas ativas, conforme indicam dados da Receita Federal. Considerando pessoas jurídicas ativas com atividade mercantil, o levantamento revela um crescimento de 10,85%, comparado a abril de 2022.

Com o segundo menor índice de desocupação entre capitais brasileiras, a Capital sul-mato- -grossense encerrou o ano anterior com percentual de 3,1% de desemprego, indicando, com base nos dados do IBGE, uma situação de plena empregabilidade.

A pesquisa do Caged, do Ministério da Economia do Trabalho e Previdência, apresenta 1.098 vagas geradas no mercado formal, em Campo Grande, somente no mês de março. Já no acumulado de 2023 foram gerados 2.558 mil empregos formais, sendo 1.359 mil apenas no setor de serviços.

Indústria e construção criaram, juntos, 1.053 mil novos postos de trabalho. No comércio, houve supressão de 48 vagas, em decorrência de um movimento sazonal de dispensa de trabalhadores contratados temporariamente, para atender o fluxo de fim de ano. No acumulado de 2023, Campo Grande aparece na oitava posição, entre as 27 capitais que mais ampliaram seu contingente total de empregados com carteira assinada.

TIC

Segundo Adelaido, um dos projetos que a Prefeitura de Campo Grande está estudando é o TIC (Terminal Intermodal de Cargas).

“Hoje, ele se torna modal e não intermodal. Modal porque ele só tem uma categoria de transporte, que é o rodoviário. Com a nova licitação da ferrovia, ele vai ser intermodal de novo, aí se tornará viável. Isso, para nós, é uma prioridade. Há a capacidade de se montar várias empresas naquele espaço, que vai gerar muita riqueza para a nossa cidade”, pontuou o secretário.

Com área total de implantação de aproximadamente 617,9 mil m², o TIC-CG compreende uma infraestrutura básica já instalada, sendo 50 mil m² destinados à implantação futura de um possível porto seco, que poderá se somar ao terminal, ofertando serviços aduaneiros que ampliem o leque de atrativos.

Novo Prodes

Em Campo Grande, o ano de 2023 tem boas promessas de investimentos. Prova disso são os projetos aprovados pelo Codecon (Conselho de Desenvolvimento Econômico), que preveem injetar R$ 96.265.577,32 na economia e gerar 325 vagas de trabalho.

Uma nova reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico está prevista para ocorrer no início do próximo mês, onde há previsão de oito novos projetos de expansão de negócios na Capital.

Com a nova lei do Prodes, além das grandes empresas, os negócios de médio e pequeno porte também podem solicitar incentivos previstos no programa. Ainda, conforme as regras da lei em vigor, para os processos que dependam de apreciação do Codecon, deve ser realizado sorteio publicamente, ao fim de cada sessão.

